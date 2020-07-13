“Kimse benden bu Planı imzalamamı beklemesin”

Başbakan Ersin Tatar, “Bu kürsüyü kullanıp avaz avaz bağıranların da niyetinin ne olduğunu çok merak ediyorum. Şimdi moda oldu bağırma. Bağırmayla bir çare bulamazsınız” dedi.

Sürekli olarak bağırarak konuşmanın maksadının başka olduğu görüşünü de belirten Tatar, “Yaz aylarında burada çalışıyoruz, makul ses tonu ile de anlatmak istediğimizi anlatabiliriz” şeklinde konuştu.

Erhürman oturduğu yerden Tatar’a yanıt verdi: “Bunu kimin söylediği de ilginç… Bütün hayatını bağırarak geçiren biri..”

Cumhurbaşkanı’nın raporu ülkenin gündemine bu şekilde getirmesini eleştiren Başbakan Tatar, “Bir sıkıntı, gecikme varsa sorunu orada çözmek lazım. Siyasete bulaştırmamak lazım” dedi.

İmar Planı’nı ‘yine imzalamayacağını’ söyleyen Başbakan Ersin Tatar, halen aynı noktada olunduğu belirtti, 1 Ocak tarihindeki gerekçelerini geçerli olduğunu söyledi.

Tatar, “Kimse benim o planı imzalamamı beklemesin. Bu bir koalisyon ortaklığıdır, konuşacağız. İki tarafın anlaştığı bir noktaya gelmezse, uzayacaktır” şeklinde konuştu.

Ersan Saner’in çalıştığını söyleyen Başbakan Tatar, 1 Ocak’taki hali ile imzalamadığı Plan’a alternatif çıkmaması halinde yine imzalamayacağının altını çizdi.

“Polis benden ifade alacak”

‘Özel Jet Skandalı’ ile ilgili Polisin Çarşamba günü kendisinin de ifadesini alacağını açıklayan Başbakan Ersin Tatar, olayın her yönüyle araştırıldığını, raporun en kısa zamanda hazırlanması temennisini belirtti.

Bu esnada Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da polisin kendisinden ifade alındığını açıkladı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin Başbakan’a yönelik ‘Özel jetle gelen heyetle görüşüp görmediği, Bakanlar Kurulu üyelerinin de görüşüp görüşmediğini sorup- sormadığına ilişkin soruları Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden oldu.

“Vakıflar İdaresi bağımsız bir kurumdur”

Vakıflar İdaresi’nin ‘bağımsız’ bir kurum olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, münhal konusu ile ilgili kendisinin hiçbir müdahalesi olmadığını savundu.

Tatar, “Ben bu olayı soracağım, yetkimiz çerçevesinde müdahale ederiz ama münhale hiçbir müdahalem olamaz” dedi. Bu konularla ilgili Vakıflar’la hiçbir istişaresi olmadığını belirten Tatar, münhalin Vakıflar’ın kendi değerlendirmesi olduğunu kaydetti.