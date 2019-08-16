Kimlik kontrollünde izinsiz oldukları çıktı

Lefkoşa’da yapılan polis kontrollerinde ülkede izinsiz olduğu tespit edilen M.R.I., A.A.Q.ve A.J. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlıların 15-16 Ağustos tarihinde Lefkoşa, genelinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan izinsiz göçmenlerin ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirterek, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı M.R.I, hasta olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Süleymanoğlu, ayrıca zanlı M.R.I’nin doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.