Kimliği belirlenen 4 "kayıp" daha törenle toprağa verildi



Kimliği tespit edilen 4 "kayıp" daha Muratağa-Sandallar Şehitliği’de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar’daki toplu mezarlardan çıkarılan kalıntılar üzerinde yapılan DNA testi sonucu, kimlikleri belirlenen Derviş Sadık Özkuyucu (1910-1974), Havva Safık Özkuyucu (1919-1974), Fatma Mehmet Tavukcu (1958-1974) ve Halil Hüseyin Karabardak (1909-1974) için Muratağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de katıldı.

Törende, şehitler için saygı marşı eşliğinde, saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı. Şehitlerin naşının sarılı olduğu bayraklar şehit yakınlarına teslim edildikten sonra şehitler toprağa verildi.

