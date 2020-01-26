Başkasının kimliği ile giriş yaparken yakalandı...

Lefkoşa'da başkasına ait kimlikle KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı N.O.H. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlının “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.01.2020 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden KKTC’ye geçmek üzere Lokmacı’ya gelerek ‘Munira Mohamed Yusuf Ahmed’ adına kayıtlı pasaportu görevli muhaceret memuruna verip işlem yaptırmak suretiyle başkasının kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının konu pasaportu güneyden bir şahıstan Almanya’ya gidebilmek için 5 bin Euro karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.