KİME KİRALANACAK?

UBP-DP Azınlık Hükümeti, 27 Aralık 2016 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Ozanköy’deki 2 BUÇUK DÖNÜMLÜK bir araziyi KİRALANMAK AMACIYLA İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarıldı, Maliye Bakanlığı’nın kontrol ve denetimine verdi.

Söz konusu bölgedeki parselin KİRANMAK amacıyla Maliye’den sorumlu bakanlığa verilmesi akıllarda soru işaretleri yarattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca Ozanköy’de, Şah Market’le Diana Beach arasındaki bir parselin kontrol ve denetimi İskan’dan alındı, KİRALANMAK amacıyla Maliye Bakanlığı’na devredildi.

‘Endişe’ yarattı!

Ozanköy Şah Market ile Diana Plajı arasındaki söz konusu parseli İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkaran Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, söz konusu parselin kontrol ve denetiminin KİRALANMAK amacı ile Maliye’den sorumlu bakanlığa verilmesi kafalarda soru işaretleri ve endişe yarattı.