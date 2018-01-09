KİM NE KAZANDI, NE KAYBETTİ?

Ayşe GÜLER

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından, ülke genelinde ilk kez uygulanan ‘tek seçim bölgesi’ ve ‘çarşaf liste’ nedeniyle seçim sonuçları 2 günün ardından kesinleşti.

Sonuçların netleşmesinin uzaması, vekil adaylarının yer aldığı listelerin havada uçuşmasına neden oldu, YSK kesin sonuçları elde etmeden herhangi bir açıklama yapmadı.

Seçimlerin ardından ilk kez Meclis’te 6 siyasi partinin yer alacağı ortaya çıktı.

Kesin sonuçlara göre; UBP’den Tahsin Ertuğruloğlu, Kemal Dürüst, Ahmet Kaşif ve Hakan Dinçyürek’ün sandıktan çıkamadı.

CTP’den ise Birikim Özgür, Hüseyin Erçal, Salih İzbul, Mehmet Çağlar milletvekili listesinde yer almadı.

Öte yandan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da yeni Meclis’te görev almayacak.

İlk kez 6 partili meclis



Kıbrıslı Türklerin 1974 sonrasındaki 14’üncü milletvekilliği seçimi olan önceki günkü seçimle, Meclis’e ilk kez 6 parti birden giriyor.

8 siyasi partinin katıldığı seçimin kesin sonuçlarına göre yüzde 5’lik barajı 6 parti geçti.

UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, DP’nin 2, TDP’nin 3, YDP’nin de 3 milletvekili çıkaracağı hesaplanıyor.

1976’daki seçimde meclise 4, 1981’de 5, 1985’te 4, 1990’da 2, 1991’de 2, 1993’te 4, 1998’de 4, 2003’te 4, 2005’te 3, 2009’da 5, 2013’te ise 4 parti girmişti.

UBP’de 5 yeni isim, 16 eski isim Meclis’te…

%35.58 oranında oyla sandıktan birinci parti çıkan UBP’de, 7 Ocak seçim sonuçları ilginç bir tabloyu da ortaya çıktı.

Kesinleşen sonuçlara göre, 2013 seçimlerine de katılarak, milletvekili olan Hüseyin Özgürgün, Faiz Sucuoğlu, Ersin Tatar, Sunat Atun, Dursun Oğuz, Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Kutlu Evren, İzlem Gürçağ, Ünal Üstel, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu, Zorlu Töre, Menteş Gündüz, yeniden Meclis’te…

Resmi sonuçlara göre; geçtiğimiz dönem milletvekili olan 4 isim; Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Ahmet Kaşif ile Hakan Dinçyürek sandıktan çıkamadı.

Bununla birlikte partide 5 isim; Olgun Amcaoğlu, Resmiye Canaltay, Oğuzhan Hasipoğlu, Yasemin Öztürk, Aytaç Çaluda Meclis’teki yeni vekillerden…

Yeni isimler arasında turizmci, avukat, müşavir ve bürokrat bulunuyor.

CTP’den istifa ederek önce bağımsız vekil olan, 7 Ocak seçimleri öncesinde de UBP’ye katılan Önder Sennaroğlu da UBP’li vekil olarak Meclis’te…

Söz konusu sonuçlara göre; UBP-DP Azınlık Hükümeti’nde DP’li Eğitim Bakanı olan, sonrasında da UBP’ye katılan Dr Özdemir Berova da Meclis’te görev alacak partili vekiller arasında yer alıyor.

3 yeni, 9 eski isimle CTP…

Sandıktan %20.92 oy alarak ikinci parti çıkan CTP’deki vekil sayısı da 21’den 12’ye geriledi.

Netlik kazanan sonuçlara göre Genel Başkan Tufan Erhürman, yeniden Meclis’te görev alacak. Erhürman ile birlikte 2013’teki seçimlerinde de milletvekili seçilen 9 isim; Özdil Nami, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Asım Akansoy, Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Biray Hamzaoğluları, Armağan Candan yeni Meclis’te de yeniden görev alacak.

Bununla birlikte netleşen sonuçlara göre; 9 kontenjan adayı arasından yalnızca Dr Sıla Usar İncirli ile Fikri Toros’un Meclis’te temsiliyet hakkı elde etti.

Öte yandan Lefke’de ise Salahi Şahiner dahil, CTP’den 3 yeni vekilin Meclis’te yer alacağı görülüyor.

2013 seçim sonuçlarında vekil seçilen, yeniden aday olmasına rağmen Meclis’e giremeyen isimler ise şöyle: Birikim Özgür, Salih İzbul, Hüseyin Erçal, Mehmet Çağlar.

Bununla birlikte CTP’de yeni dönemde Meclis’te yer alacak isimlerin 1’i doktor, 1’i iş insanı diğeri de öğretmen…

DP: 12 vekilden, 3 vekile!

7 Ocak seçimleri sonrasında ciddi oy kaybı yaşayan ve resmi sonuçlara göre vekil sayısının 12’den 3’e gerilediği görülen DP’de Genel Başkan Serdar Denktaş ile eski Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu yeniden Meclis’te yer alacak.

Netleşen sonuçlara göre; DP’nin Lefkoşa, Mağusa ve Girne’den milletvekili çıkarabildiği, diğer bölgelerdeki hiçbir adayın seçim yarışını kazanamadığı da görülüyor.

2013 seçimlerinde olduğu gibi, 2018’de de kadın vekilin yer almayacağı ortaya çıktı.

HP’de 9 isim Meclis’te

İlk kez seçim yarışında yer alan ve %16.9 oranında oy elde eden Halkın Partisi’nde (HP) resmi olmayan sonuçlara göre 9 yeni ismin Meclis’te görev yapacağı görülüyor.

Bu isimler arasında Genel Başkan Kudret Özersay ile Genel Sekreter Tolga Atakan ile birlikte Girne’den Erek Çağatay, Jale Refik Rogers, Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu, Mağusa’dan Hasan Topal, Ayşegül Baybars, İskele’den Mesut Genç yer alıyor.

HP’nin yalnızca Lefke’den vekil çıkaramadığı da görülüyor.

Meclis’e girmesi muhtemel HP’li milletvekilleri arasında akademisyen, avukat, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı amiri, doktor, genetik uzmanı, diplomat, turizmci ve iş insanı bulunuyor.

TDP: 2 eski isim, başkan da Meclis’te…

%8.64 oy alan TDP’de kesinleşen sonuçlara göre genel başkan Cemal Özyiğit’in yeni Meclis’te görev alacak.

Bununla birlikte 2013 seçimlerinde de milletvekili olan Hüseyin Angolemli ile Zeki Çeler de yeniden Meclis’te…

Meclis’e girecek ‘yeni vekil’, parti genel başkanı Özyiğit, eski ilkokul müdürü…

YDP’den 2 isim…

Kurulmasının ardından ilk kez Meclis’te temsiliyet hakkı elde eden YDP’de ise Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Bertan Zaroğlu milletvekili oldu…

Kesinleşen sonuçların ardından Arıklı Mağusa, Zaroğlu ise Lefkoşa’dan Meclis’e girdi.