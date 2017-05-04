“Kim Bay Schmitt?” oyununda son hafta

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Kim Bay Schmitt?” oyunuyla sezonun son iki temsilini yapıyor. Tek perdelik kara komedi oyunda, Bay ve Bayan Belier evlerinde sıradan bir akşam yemeği yerken, bir anda telefon çalar. Fakat onların ne bir telefonları ne de telefon abonelikleri vardır. Telefondaki kişi, Bay Schmitt’i aramaktadır. Tüm oyun boyunca merakla izlenen “Kim Bay Schmitt?” bu hafta son iki temsilini yapıyor.

“Kim Bay Schmitt?” oyunu izleyenleri hem güldüren hem düşündüren niteliktedir. İzlemeyenler için son fırsat 5 Mayıs Cuma ve 6 Mayıs Cumartesi saat 20.00 de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecektir. Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 22 78782