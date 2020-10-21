Kim ‘Başbakan adayı’ olur?

KULİS / BİR DENEME YA DA ERKEN SEÇİM

Cumhurbaşkanlığı yarışı geride kalınca, hükümet de düşünce, gözler iç siyasete çevrildi, hiç kuşkusuz.

Şimdi hemen hemen herkes “kim Başbakan olur” sorusuna yanıt arıyor.

Durum öyle bir gelişti ki; muhtemelen 1 Kasım’da ya da o civarda (31 Ekim’de) yapılacak UBP Kurultayı’nda UBP üyeleri “Başbakan adayı” seçecek…

“Adayı” diyorum; çünkü UBP Kurultayı’nda parti başkanı seçilecek kişi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

Peki kurabilecek mi?

İşte orası tam bir muamma!

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UBP kulislerinde “güçlü bir hükümet modeli” denenecek diye konuşmalar yapılıyor.

Yani erken seçim ilk formül olmayacak UBP için…

Ancak bir grup ise hemen seçim formülünü gündemde tutmak istiyor.

Peki “güçlü” model nasıl olur?

Mevcut devrik hükümetin yeni bir başbakanla devamı mı?

Özgürgün yok, Tatar meclis dışı, yani UBP’ iki vekil kaybı var, HP desteği ile olabilir ancak, bu kırgınlıkla ne kadar sürer, orasını kimse kestiremiyor…

Kudret Özersay böylesi bir şeye yanaşır mı? HP’li bakanlar koltuklarını korumak uğruna bir deneme daha yapar mı, gerçekten çok belirsiz ve puslu…

Diğer yandan UBP-CTP formülünü de dillendiren UBP’li çok…

CTP böylesi bir şeye nasıl yanaşır, gerçekten bilmiyorum.

Peki diğer modeller? UBP’deki kurmaylar üzerine konuşmak bile istemiyor, zira sayı da yetersiz.

Hal böyle olunca da durum hem yeni UBP genel başkanının olası tavrına ve siyasi yeteneğine kalıyor.

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Peki kimler var gündemde?

Hasan Taçoy…

Diğer bir başka iddialı isim Faiz Sucuoğlu…

Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu, hatta Zorlu Töre de var.

Bir de nabız yoklayanlar var tabii…

Ersan Saner, Sunat Atun ve Oğuzhan Hasipoğlu gibi…

Eğer Çavuşoğlu adaysa, Saner’in aday olma durumu olmayacak, zira ikisi de aynı ekibin üyeleri…

Hepsi kesin aday olur mu? Henüz net değil ancak çoklu bir seçim muhtemel.

Bu yarışın Sucuoğlu-Taçoy yarışı olacağı anlaşılıyor.

1 Kasım ya da UBP Kurultayı’nın tarihi olması beklenen Ekim sonu (31 Ekim) Kasım başı, hem UBP’de hem de iç siyasette yeni gelişmelerin habercisi olacak.

Parti kurultayında yeni bir “başbakan adayı” çıkacak ve iç siyasi gelişmeler bizi farklı durumlara sürükleyecek.

Seçim, yeni hükümet, seçim hükümeti ya da kriz…

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UBP her ne kadar istemese de kurulacak hükümetin çok uzun süreli olma şansı yok.

Taş patlasa 2021 yılının baharında, belki de Ocak’ında erken seçim var.

Zira Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasette birçok şeyi değiştirdi.

HP, Özersay’ın % 5 oyu ile mecliste meşruluğunu sorgulanır hale getirdi.

Hükümetten istifası da hükümetteki konumunu ve olası yeni denemede yer alma şansını dibe götürdü.

Nereden baksan karmaşa, nerden baksan muamma, kriz, sorun…

Bu işi erken seçim paklar…

Kurulacak hükümetin de ömrü çok fazla olmaz.

Pandemi? Bu günlerde kimsenin gündemi değil…

Umarım virüs ateşi bizi yakmaz!

Yeni gelişmeleri takip edeceğiz.