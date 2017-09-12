KİLO KAYBETMEYİ NASIL BAŞARIYORLAR?

Dilara Topcan

Hiç düşündünüz mü acaba kilo kaybetmeyi başaranlar (özellikle de ciddi kilo fazlalığından kurtulanlar) bu işi nasıl başarabiliyorlar diye? Acaba kilo kaybetme konusunda finish çizgisine ulaşanların sürekli olarak kilo problemi yaşayan ya da diyeti yarım bırakan bireylerden farkları neler olabilir? Yoksa onlarda bizim göremediğimiz birer sihirli değnek mi mevcut dersiniz?

HERKES KİLO KAYBEDEBİLİR…

Yaşımız ne olursa olsun birbirimizle kıyas yapmaksızın hepimiz üzerimizde biriken ekstra yağ kütlesinden kurtulabiliriz. Kimimiz daha yavaş, kimimiz daha hızlı kilo kaybetse de günün sonunda kilo kaybı hepimiz için mümkündür, unutmayalım. Yeter ki isteyelim ve en önemlisi de doğru bir sistemle bu işi başarmayı seçelim.

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KİLO KAYBETMEYİ BAŞARANLARIN SIRLARI

1)Azimli ve kararlıdırlar.

2)Çok kolay pes etmezler ve kendilerine olan inançlarını her daim sürdürürler.

3)Diyetlerine en azından %75 oranında uyarlar.

4)Kendilerine olduğu kadar diyetisyenlerine de güvenmeyi ihmal etmezler.

5)Duygusal beslenme tuzaklarına sıkça düşmezler.

6)Kendilerini bu konuda bir kurban gibi görmek yerine zihinlerini yalnızca başarıya odaklamayı seçerler.

7)Bedenlerine karşı her geçen gün daha fazla saygı ve sevgi besleyebilmek adına sağlıklı yaşamayı tercih etmeleri gerektiğinin bilincindedirler.

8)En önemlisi de sabırlıdırlar.

SİZ DE BAŞARABİLİRSİNİZ!

Aslında bahsettiğimiz tüm bu özellikler hepimizde farklı yoğunluklarda mevcutlar. Kısacası hepimiz kilo kaybetme konusunda başarı sağlayabilecek bir donanıma sahibiz. Tek eksiğimiz bu donanıma yeterince sahip çıkamıyor oluşumuz ve dolayısıyla da kendi gücümüzün farkında olamayışımız… Eğer siz de ne denli güçlü bir varlık olduğunuzun bilincine varırsanız kilo kaybetme konusunda da başarı sağlama şansınızı kat be kat artırabilirsiniz. Unutmayın, insanın kendine inanması ve güvenmesi pahabiçilmezdir ve birçok başarıya da ulaşabilmesi adına elzemdir.

NE YAPMALISINIZ?

Öncelikli olarak yalnızca şu anda yani ‘şimdide’ yaşamayı öğrenmeli, geçmişte yaşadığınız olumsuz diyet serüvenlerini unutmalı ve geleceğinize de bu konuyla ilgili endişe tohumları ekmeyi bir kenara bırakmalısınız. Kendinize inanmalı, güvenmeli ve bu konuyla ilgili de yardım almaktan çekince duymamalısınız. Hafta başıyla birlikte hemen yarın daha fazla ertelemeden diyetisyen randevunuzu alabilir, spor salonuna kaydınızı yaptırabilir ve sağlık dolu bir market alışverişi yaparak kilo kaybı konusunda gerekli olan aksiyonları almaya başlayabilirsiniz.

Hepimiz için sağlık ve sevgi dolu bir gün olsun. Mutlulukla kalın…