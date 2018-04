Kilo kaybetmek isteyenler buraya…

Yaza az kala sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmeye başlamak istiyorsanız şu an için yalnızca üç adıma ihtiyacınız var! Bu üç adımı bile hayatınıza entegre etmeyi başarırsanız, eninde sonunda hedefinize ulaşma şansını yakalayabilirsiniz… Özetle bahsedeceğim bu üç adım sizi sağlıklı beslenme sistemine alıştırırken, bedeninizi de dengelemeye destek sağlayacaktır. Bir nevi adaptasyon süreci de diyebileceğimiz bu üç adımın akabinde ise mutlaka bir diyetisyenle yola devam etmeniz ise en doğru ve en sağlıklı yol olacaktır… Kısacası siz de diyet sürecine kolaylıkla adapte olmak istiyorsanız işe bu üç adımla başlayabilirsiniz…

ADIM 1: SİSTEMLİ ŞEKİLDE BESLENMEYE BAŞLAYIN

Kilo kaybetmek istiyorsanız en başta yapmanız gereken şey sistemli bir şekilde beslenmek olmalı… Kahvaltınız, öğle ve akşam yemeklerinizin yanısıra ara öğün tüketmeye de özen göstermelisiniz. En az iki en fazla üç saatte bir beslenmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Tabii sistemli bir şekilde beslenmeye başlasanız dahi porsiyon ve kalori kontrolü yapmadığınız takdirde sonuç yine başarısızlık olacaktır, bu ince ama çok önemli detayı da lütfen atlayamalım…

Beslenme sisteminizi bu adımları atarak oluşturmaya başlayın:

a)Tükettiğiniz yiyecek miktarlarını yarıya düşürün. Örneğin halihazırda yarım tabak dolusu pilav tüketiyorsanız bu miktarı çeyrek tabağa düşürün…

b)Alkol ve şekerli meşrubat tüketimiyle vedalaşın.

c)Beyaz undan hazırlanmış ve glisemik indeksi yüksek olan her türlü yiyecekle aranıza mesafe koyun. Örneğin beyaz ekmek yerine tam tahıl ya da çavdar unuyla hazırlanmış ekmekleri tercih etmeye başlayın.

d)Tatlı tüketiminizi de yarı yarıya azaltın… Hatta başarabilirseniz hiç tüketmemeye çalışın.

e)Ara öğünlerde meyve + badem/ceviz ya da meyve + yoğurt/ayran/kefir gibi kombinasyonlara yer verin. Tabii porsiyon ölçüsüne de dikkat edin.

f)Su tüketiminizi minimun 2 litrede tutun.

ADIM 2: BESLENME PROGRAMINIZDAKİ ‘OLSUN VE OLMASINLAR’…

Beslenme programınızda ‘olsun’ diyebileceğimiz ilk akla gelen besinler; Tam tahıl ekmekler, az yağlı peynirler, az yağlı yoğurt, süt ve kefir alternatifleri, her türlü meyve, her türlü sebze, çiğ badem, ceviz, kırmızı et (abartılmayacak miktarlarda), balık, tavuk, yumurta, bulgur, esmer pirinç, esmer makarna vb. birçok sağlık dostu besini beslenme programınızda uygun ölçüler dahilinde buldurabilirsiniz.

Beslenme programınızda ‘olmasın’ diyebileceğimiz ilk akla gelen besinler; Şeker ve şeker içerikli her şey, salam, sucuk, sosis, kızartmalar, beyaz ekmek ve beyaz undan hazırlanmış gıdalar, kavrulmuş fıstık çeşitleri, her türlü aşırı tuz içeriğine sahip besin vb. birçok besin ise diyete adapte olmaya çalıştığınız bu aşamada tüketim açısından nadiren de olsa pek de uygun olmayacaktır…

ADIM 3: GÜNE EGZERSİZ KATIN!

Beslenmedeki dengeyi oluşturmanın yanısıra mutlaka egzersize de vakit ayırmaya başlamalısınız. Özellikle kas kütlenizi korumak ve geliştirmek adına yapacağınız egzersizlerin kilo kaybı üzerinde de olumlu etkisi mevcuttur. Bu sebeple bu dönemde bir spor salonuna yazılabilir ya da günlerin uzamasının avantajından yararlanarak akşam üstü yürüyüşlerini yaşamınıza katabilirsiniz.

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir gün olsun… Sevgiyle kalın…