Kilo almak için kilo vermek isteyenler

Dilara Topcan

Birçok kişi neden kilo kaybetmek istiyor biliyor musunuz? Rahatça yemek yiyebilmek için… Esasında ‘keşke incecik olsam da dilediğimi yiyebilsem’ düşüncesi birçoğumuzun zihninde yer etmiyor değil… Yalnız bu düşünce sonucunda ne yazık ki kaybettiği kiloları fazlasıyla geri alanlar bile var… Neden mi dersiniz? Çünkü gerçek anlamda kilo kaybetmek ve ulaşılan kiloyu koruyabilmek yalnızca belirli bir süre boyunca diyete uymak ve spor yapmakla ilgili değil, davranış değişikliğiyle de ilgili bir şey…

RAHATCA YEMEK YİYEBİLMEK İÇİN KİLO VERMEK İSTEYENLER

Eğer varolan kilolarınızdan kurtulma konusundaki tek hedefiniz doya doya dilediğinizce yemek yiyebilmek içinse şöyle durup iyice bir düşünmenizi tavsiye edeceğim. Neden gönlünüzce yemek yiyebilmek sizin için bu kadar önemli? Yoksa bu durumu özgürlükle mi bağdaştırıyorsunuz? Yani bugüne kadar kiloluydunuz ve yemek yemek size her zaman dikkatli olmanız gereken bir aktivite gibi mi görünüyordu? Belki de tüm bunlar sonucunda özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissetmeye başladınız ve kilo kaybedersem özgürce dilediğimi yiyebilir ve içebilirim düşüncesini geliştirdiniz… Tabii bu yalnızca bir örnek… Eğer cevap burada gizli değilse sizin rahatça yemek yiyebilmek için kilo kaybetme isteğinizin altında ne yatıyor dersiniz?

DOĞRU BİR HAYALDE MİSİNİZ?

Lütfen kilo kaybetme isteğinizin en başında sağlığınızı tutun, doya doya dilediğinizi yiyebilme hayalini değil… Çünkü eğer bu hayalde kalırsanız maalesef ki kaybettiğiniz kiloları fazlasıyla geri alma riskiniz de bir hayli yüksek olacak… Buna ek olarak psikolojik problemlerle de karşılaşma riskiniz artacak… Bu nedenle lütfen varolan fazla kilolarınızdan kurtulma konusundaki tek hedefiniz şu an vicdan azabı çekerek tükettiğiniz tatlıları, börekleri, abur cuburları, bol yağlı ve kızarmış yiyecekleri daha rahat ve gönül ferahlığıyla tüketebilme heyecanıyla ilgili olmasın…

GİDEN KİLOLAR DAVRANIŞ BİÇİMİ DEĞİŞMEZSE GERİ GELİYOR…

Bahsettiğimiz gibi diyeti başarıyla tamamlamış olsanız bile eğer yeme konusunda davranış biçiminizi değiştirmez, hayatınızı beden sağlığınızı koruyabilmek adına yeniden düzenlemezseniz ne yazık ki kaybettiğiniz kilolarla yeniden kavuşma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hem de çok büyük olasılıkla…

ŞİMDİ BİR DÜŞÜNÜN, GERÇEKTEN KİLO KAYBETMEYİ NEDEN İSTİYORSUNUZ?

Daha güzel görünmek için mi? Yoksa gönlünüzce her şeyi atıştırabilmek için mi? Ya da belki de birçoğunuz tam da olması gerektiği gibi sağlığı için fazlalıklarından kurtulmak istiyordur, ne dersiniz? Siz de kendinize dönerek bu sorunun cevabını samimiyetle kendinize verin. Hatta şu an bir diyetisyenle görüşenleriniz varsa bunu diyetisyeninizle de paylaşın. Özellikle diyet yolculuğunda başarı sağlayamayanlardansanız bunun sebebi fazlalıklarınızdan neden kurtulmak istiyor olduğunuzu bilmemenizle ilgili de olabilir, bir düşünün… Unutmayın hedef yoksa yürümenin de bir manası yoktur. Bu nedenle bu konuda hedefsizseniz başarsızlıkla karşılaşmanız olası olacağından hemen kendinize bir hedef belirleyerek yolunuza devam etmeniz gerektiğinin farkına varmalısınız…

Hepimiz için güzellikler ve sağlıkla dolu bir gün olsun… Sevgiyle kalın…