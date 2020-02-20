İşçilerin insanlık dışı koşullarda barındırıldığı şantiye Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından dün sabah kapatıldı. İşçilerin ise gidecek hiçbir yerleri yok, halen aynı koşullarda içeride yaşıyorlar.

Lefkoşa Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı sorumluluğu birbirlerine atarken, işçilerin yaşam şartlarında bir iyileştirme yapılmıyor.

LTB Başkanı Harmancı: “İşçilerin şantiyede değilse nerede yaşayacağı, Çalışma Bakanlığı’nın çözmesi gereken bir şeydir.”

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Tekakpınar: “Yaşam şartları Temel Sağlık Dairesi ile Belediye sorumluluğunda”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çağa: “Bize talep gelse seve seve yardım ederiz, ancak Belediye sorumluluğunda”

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Türk Belediyesi, yabancı işçilerin insanlık dışı şartlarda barındırıldığı Kermiya’daki şantiyeyi mühürledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Belediye ekipleri dün sabah 8:30’da şantiyeye giderek işçilerle görüştü, denetim yaptı.

Belediye şantiye girişini mühürledi, inşaatın devam etmesine izin verilmedi.

Ancak kayıt dışı olarak çalıştırılan, pasaportlarına el konulan işçiler, hala şantiye içerisindeki barakalarda yaşıyor…

Lefkoşa’nın ortasında, yıllardır kötü koşullarda barındırılan işçiler, dört aydır ödenmedikleri gerekçesiyle seslerini çıkararak Pazartesi günü polise gitmişti.

Olayın altından bir insanlık dramı çıkmış, işçilerin hiçbir insanın istemeyeceği koşullarda yaşatıldığı öğrenilmişti.

“Bizim burada kimsemiz yok, biz ne yapacağız?”

YENİDÜZEN’in dün ulaştığı işçiler, sabah gelen belediye ekibinin şantiyeyi kapattığını, kendilerinin ise burada yaşamaya devam etmek zorunda kaldığını söyledi. “Bize buradan çıkmanız lazım dediler, dedik ki nereye gideceğiz? Bizim burada annemiz babamız yok. Biz ne yapacağız? Dört aydır maaş alamadık, bir yere gidecek paramız yok. Kapattılar şantiyeyi, ama biz hala bu şartlarda yaşıyoruz. Tuvalet, banyo, yemek her şey sıkıntılı... Musluklar kırık, lavabo kırık, her yer kirli. Bir odada 74 kişiyiz. İçerisi havasız, pencere yok. Yataklarda yastık var, şilte yok. Bunca zaman hep idare ettik, ödeniyoruz, memlekete para yolluyoruz diye. Ama kaç ay oldu, çok zor durumdayız. Lütfen bir dernek arayın, yardım edin, siz de olmazsanız biz kimden yardım isteyeceğiz” diye konuştu…

İşçilerin yaşam koşullarında hiçbir değişiklik olmadığı, aynı yemeklerin yendiği ve aynı ortamda kaldıkları görüldü.

“Ailelerimize para yolluyorduk, onlar orada, biz burada perişanız”

İşçiler günlerini, çalışmadan ve para kazanamadan, bu sağlıksız şartlarda barakada bekleyerek geçiriyor.

Musluktan suyun gelmediğini belirten işçiler, depolardan şişeyle su taşıyor.

Memleketleri Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka’daki ailelerine her ay maaşlarından para yollayarak evin geçimini sağlayan işçiler, dört aydır ailelerine hiçbir şey gönderemediklerini ifade ederek, “Kimimiz anne babasına, kimimiz eşi ve çocuğuna, kimimiz hepsine para göndermeye çalışıyordu. Şimdi ise dört aydır tek kuruş gönderemedik, onlar orada, biz burada perişanız” dedi.





Herkes topu birbirine atıyor…

Sorumluluk kimde?

LTB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, sorumluluğu birbirlerine atarken, işçilerin yaşam şartlarında bir iyileştirme de yapılmıyor.

İşçilerin barındırıldığı alanın düzenlenmesi, daha iyi şartların sunulması ‘kimin sorumluluğunda’ bilinmese de, işçilerin hala barakalarda, temel sağlık şartlarının sağlanamadığı bir yerde yaşamını sürdürdüğü belirlendi.

LTB Başkanı Harmancı:

“İşçilerin şantiyede değilse nerede yaşayacağı, Çalışma Bakanlığı’nın çözmesi gereken bir şeydir”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Salı akşamı belediye ekiplerinin Kermiya’daki şantiyeyi denetlediğini, koşulların kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle yaptırım kararı alındığını açıkladı. Dün sabah belediye ekibinin şantiyeyi mühürlediğini belirten Harmancı, “Şartları zorluyoruz ki, işçiler insanca yaşasın… İşçilerin şantiyede değilse nerede yaşayacağı, Çalışma Bakanlığı’nın çözmesi gereken bir şeydir. Biz şartlar iyileştirilisin diye çalışma yapıyoruz” dedi.

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Tekakpınar:

“Yaşam şartları Temel Sağlık Dairesi ile Belediye sorumluluğunda”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, gerekli her türlü çalışmanın yapıldığını belirterek, olayın takipçisi olduklarını kaydetti. “Bizim görevimiz yasa ve mevzuatlara göre çalışma izni, çalışma koşulları ve ödeneğin olup olmadığını denetlemek. Yaşam şartları ise Temel Sağlık Dairesi ile Belediye sorumluluğunda. İşveren aftan yararlanarak çalışanları ödeyeceğini, geriye dönük izinlerini yapacağını söyledi” şeklinde konuştu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çağa:

“Bize talep gelse seve seve yardım ederiz, ancak Belediye sorumluluğunda”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, inşaat iznini veren ve denetleyen kurumun belediye olduğunu, yine buradaki yaşam şartının onlara ait olduğunu kaydetti. “Ama bu gibi durumlarda, sağlık için bir ekip kurulduğunda bizden işbirliği istenebiliyor. Ancak bizim denetleme ve yaptırım uygulama yetkimiz yok. Biz sadece gözlem yapıp araştırarak görüşümüzü belirtebiliriz. Belediyenin kendi sağlık ekibi vardır, bizden yardım talep edildiğinde seve seve yardım ederiz. Şimdiye kadar bu yönde bir talep yok” diye açıkladı.