ABD'de siyahilerin gittiği tarihi kiliseye saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan beyaz Amerikalı Dylann Roof (23), idam cezasına çarptırıldı.

Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde 2015 yılının haziran ayında Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ndeki (AME) saldırıyla ilgili tutuklu yargılanan Roof hakkında 12 kişiden oluşan mahkeme jürisi kararını açıkladı.

Jüri, Roof'un "idam" cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Savcı Yardımcısı Jay Richardson, mahkeme salonundaki konuşmasında, Roof'un tarihi kilisede soğukkanlı, planlı bir katliam yaptığını söyledi.

Richardson, ilginç bir gülümsemeyle Roof'un kilisedeki 12 kişiyi hedef aldığını belirtti.

Dylann Roof da jüriye hitaben yaptığı 5 dakikalık konuşmasında, saldırıya ilişkin, "Ben hala bunu yapmak zorundaydım duygusu içindeyim. Bana ölüm cezası vermenizi isteme hakkına sahibim ama yine de neyin iyi olduğu konusunda emin değilim." dedi.