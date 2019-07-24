Kilise bakım ve ‘ayin izni’ bekliyor

YENİDÜZEN'in hafta sonu ön sayfasından verdiği “131 senelik kilise güvercinlere yuva oldu” haberi Kıbrıs’ın güneyinde de konuşuldu. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif köyün eski sahiplerinin kilisenin durumu ile ilgili tepkili olduklarını anlattı

Devrim DEMİR

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan'daki kilisenin durumuna Kıbrıslı Rumların da tepkili olduğunu söyledi.

Latif’e göre; Akdoğan'ın diğer ismi ile Lisi köyünün 1975 yılından önce Kıbrıslı Rumların simgesi olan 131 yıllık (Panaya Meryem Ana) kilisesinin atıl durumda kalması, Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Lisi’lilerin tepkisine neden oldu.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif tarafından YENİDÜZEN’le paylaşılan bilgiye göre; hafta sonu YENİDÜZEN’in ön sayfadan verdiği haberin ardından Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Lisi’liler girişim başlattı.

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi bu aşamada konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, 131 yıllık kilisenin Akdoğan köyünün büyük bir değeri olduğunu, projelendirilip tadil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Lisi halkı kiliseye sahip çıkmak istiyor

Terk etmek zorunda kaldıkları köylerini ziyaret için Kıbrıs’ın güneyinden gelen Lisi halkı atıl durumda olan kilisenin haline isyan ediyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, 44 yıl önce köylerinden kaçmak zorunda kalan, köyün simgesi olan kiliselerinde ayin yapmak isteyen Kıbrıslı Rumlar kiliselerine sahip çıkmak istiyor.

Kilisenin ziyaret için kapılarının kapalı olduğuna isyan eden Lisi halkı, Eylül ayında köylerinde ayin yapmak için girişim başlattı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, ülkedeki manastırlar ve kiliselerin Vakıflar İdaresi'nin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Azimli, eski eser nitelikli olan yapılarla ilgili restorasyon yapılacağı zaman proje hazırlandığını kaydetti.

Söz konusu kilisenin de Vakıflar İdaresi sorumluluğunda olduğunu ifade eden Azimli, konuyla ilgili Eski Eserler'e henüz bir şey iletilmediğini kaydetti.

Latif: “Lisi halkı tepkili”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, kilisenin Akdoğan köyünün bir sembolü olduğunu oldukça değerli bir yapıya sahip olduklarını açıkladı. Latif, kilisenin bir an önce projelendirilip tadil edilmesi gerektiğini ifade ederek, kilisenin durumundan ve son çıkan haberin ardından güneyde yaşayan Lysi halkının büyük tepkisi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı karar verecek

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre; köylerini terk etmek zorunda kalan Lisililer kapısına kilit vurulan kiliselerinde Eylül ayında ayin yapmak için ilgili kişilerin aracılığı ile KKTC Dışişleri Bakanlığı’na başvurdu. Ayin ve temizlik yapmak için bakanlıktan çıkacak olan olumlu kararı bekleyen eski Lisililer’in kilisenin temizliği için bir bütçe hazırladıkları da öğrenildi.

Kendi emekleri ile 10 yılda bitirilen bir yapı

Panaya (Meryem Ana) kilisesi, 3 nefli Basilika, Mağusa’da bulunan St. Nicholas kilisesinden gelen etkilerle, zengin oymalı dış dekorasyonu ile, neo-gotik tarzda inşaa edildi.

Lisi (Akdoğan ) halkının 10 yılda tamamladığı kilise, kendi aralarında toplanan para (İMECE) usulü yapılırken, kilise o dönemde köyün gururu haline gelmişti.

Senelerce cami olarak kullanıldı şimdi atıl durumda

1975 yılında Lisi (Akdoğan ) halkının Kıbrıs'ın güneyine göç etmesinin ardından, köye yerleşen Kıbrıslı Türkler 44 sene kiliseyi cami olarak kullandı.

Akdoğan köyünde yaşayanlar, senelerce ibadetlerini burada gerçekleştirdi.

Köye yeni cami yapılmasının ardından kiliseye kilit vurulurken, oldukça değerli olan yapı yıkılmaya terk edildi.