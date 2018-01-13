‘Kıl payı’ kaybettiler!

KAYA SADECE 48 OYLA KAYBETTİ… Girne Demokrat Parti adayı Anıl Kaya, DP’den milletvekili olmayı hak kazanan Koral Çağman’dan sadece 48 oy daha az alarak seçimi kaybetti. Kaya, parti içi tercih oylardan yüksek alsa da karma oylarda yetersiz kaldı.

YAKIN OYLA KAYBETTİLER… 48-700 arası değişen oy farklarıyla seçimi kaybeden isimler; Lefkoşa’da TDP’den Suphi Hüdaoğlu , YDP’den de Turan Büyükyılmaz oldu... Girne’den ise DP’den Anıl Kaya ve CTP’den Salih Sarpten, İskele’de de UBP’den Ümit Özkıranefke’de de CTP’den Teoman Oktay oldu.

Didem MENTEŞ

7 Ocak Erken Genel Seçimleri sonuçlarına göre adaylardan 7 isim Meclis’e girmeyi az farkla kaçırdı.

Meclise girmeye hak kazanan isimlere yakın oy alan adaylar, tercih ve karma oylarda yeteri orana sahip olamadı. Seçim sonuçlarına göre önündeki adaydan çok az farkla seçimi kaybeden isim Girne bölgesinden Demokrat Parti adayı Anıl Kaya oldu.

Kaya, DP’den milletvekili olmayı hak kazanan Koral Çağman’dan sadece 48 oy daha az alarak seçimi kaybetti. Kaya, parti içi tercih oylardan yüksek alsa da karma oylarda yetersiz kaldı.

48-700 arası değişen oy farkları

Seçimdeki oy sıralamasına göre Meclis’e girmeyi kaybeden adaylar tercih ve karma oylarda yeteri oyu toplayamadı. 48 ila 700 arası değişen oy farklarıyla 6 aday seçimi kaybetti. Lefkoşa’da Toplumcu Demokrasi Partisi’nden Suphi Hüdaoğlu , Yeni Doğuş Partisin’den de Turan Büyükyılmaz da az farkla seçimi kaybetti.

Az farkla seçi kaybedenler arasında Girne’de ise Demokrat Parti’den Anıl Kaya ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden de Salih Sarpten dikkat çekti. İskele’de ise Ulusal Birlik Partisi’nden Ümit Özkıran az farkla vekil olamazken, Lefke’den de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Teoman Oktay da bu listede yer aldı. Mağusa ve Güzelyurt’taki adaylar arasında ise 800-1000 oydan fazla fark oluştu.

Turan Büyükyılmaz 228 farkla kaybetti

Lefkoşa’da isimlere ve oy oranlarına bakıldığı zaman en az farkla Yeniden Doğuş Partisi’nden Turan Büyükyılmaz önündeki adayı yakalamayı kaçırdı. Turan Büyükyılmaz az bir farkla seçimi kaybetti. Seçimi kazanan Bertan Zaroğlu’ndan 228 oy daha az alarak seçimi kaybeden Büyükyılmaz, mühürden 7153, karmadan 604, tercihten de 1863 oy alarak, toplamda 9620 oyda kaldı.

TDP’de ise Cemal Özyiğit’ten sonra en fazla oy alan Suphi Hüdaoğlu oldu. Mühürden 7805, Karmadan 3855, tercihlerden de 2921 oy alarak toplamda 14581 oy alan Hüdaoğlu’nun, Özyiğit’i geçmesi için 599 oya ihtiyacı vardı.

Anıl Kaya 48 oy farkla kaybetti

Seçimde çok az farkla seçimi kaybeden isim Girne bölgesinden Demokrat Parti (DP) adayı Anıl Kaya oldu. Kaya, DP’den milletvekili olmayı hak kazanın Koral Çağman’dan sadece 48 oy az alarak seçimi kaybetti. Seçimi kazanan Koral Çağman 11077 oy alırken, Anıl Kaya 11029 oy da kaldı. Çağman’ı parti içi tercihlerden geçen Kaya, karma oylarda Çağman’ın altında yer aldı.

Kaya, tercihlerden 1893 oy alan Çağman’ı, 116 oy ile geçse de karma oylarda yetersiz kaldı. Anıl Kaya, mühürden 7811, karmadan 1209, tercihlerden de 2009 oy alabildi.

Sarpten’in 700’den fazla oya ihtiyacı vardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde ise Salih Sarpten seçimi kazanan Fikri Toros’tan sonra yer aldı. 29584 oy alan Fikri Toros’tan 700 oy daha az alan Salih Sarpten 28884 oy alabildi. Salih Sarpten, 20690 parti mühründen, 2039 karmadan, 6155 oy da parti içi tercihlerden aldı.

UBP’den Özkıran, karmada geçti, tercihte kaldı

İskele bölgesinde ise UBP’den Ümit Özkıran 638 oy farkıyla seçimi kaybetti. Kazanan Yasemin Öztürk’ün aldığı 45489 oya kıyasla 44851 oy alan Özkıran, karma oylarda Öztürk’ü geçse de parti içi tercihlerde yeterli sayıyı yakalayamadı. Özkıran, mühürden 36690, karmadan 1443, tercihlerden de 6718 oy alabildi.

Lefke’de ise CTP’de yarışan Teoman Oktay ve Salahi Şahiner arasında 540 oy farkı oluştu. Seçimde 27377 oy alan Salahi Şahiner’e göre Teoman Oktay 26837 oy alarak rağmen seçilemedi. 540 oy az alan Oktay, mühürden 20690, karmadan 1372, parti içi tercihlerden de 4775 oy aldı.