Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) üyeleri Pazar günü Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Kakopetria, Mesapotamos şelalesi ve Trodos meydanına gezi düzenledi.

Geziye birçok dernek üyesi ve ada genelinde yer alan bazı derneklerin üyeleri katıldı.

Dernek başkanı Mehmet Türkelman yaptığı açıklamada, 2017 yılının ilk gezisini Güney Kıbrıs’a yaptıklarını belirterek, “Kapımız herkese açık. Fırsat verildikçe fotoğraf sanatını sevdirme ve tanıtma adına birçok proje imza atarız” dedi.