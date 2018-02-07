Kıdemli yargıca polis koruması

Lefkoşa’da 22 Ocak'ta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili 6 kişinin tutuklanması, yargı sürecinin başlamasının ardından davaya bakan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, polis tarafından korunmaya başlandı.

YÜKSEK MAHKEME TALEBİ İLE… Bazı sanık yakınları ve kimi şahısların özellikle sosyal medyadaki yazışmaları ve mesajlarının ardından Yüksek Mahkeme’nin, Kıdemli Yargıç Reynar’ın korunmasına yönelik Polis Genel Müdürlüğü’nden tedbir almasını istediği ortaya çıktı.

ŞEFİK: SOSYAL MEDYADAKİ YAZIŞMALARDAN SONRA… YENİDÜZEN’e konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 22 Ocak’ta yaşanan olayların neticesinde sosyal medyadaki yazışmalardan sonra Yüksek Mahkeme’nin Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın korunması gerektiğini düşünerek, polise tedbir alması yönünde girişim yaptığını açıkladı

“BANA BELİRLİ BİR MESAJ İLETİLDİKTEN SONRA PGM MÜDÜRÜNÜ ARAMA İHTİYACI HİSSETTİM”…YENİDÜZEN’e konuşan Şefik, “Bana belirli bir mesaj iletildikten sonra Yüksek Mahkeme’deki meslektaşlarımla irtibat kurarak, PGM Müdürü’nü arama ihtiyacı duydum” dedi.

Ayşe GÜLER

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde hem Afrika Gazetesi hem de Meclis’te yaşanan olaylarla ilgili 6 kişinin tutuklanması, yargı sürecinin başlamasının ardından davaya bakan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, polis tarafından korunmaya başlandı.

Bazı sanık yakınları ve kimi şahısların özellikle sosyal medyadaki yazışmaları ve mesajlarının ardından Yüksek Mahkeme’nin, Kıdemli Yargıç Reynar’ın korunmasına yönelik Polis Genel Müdürlüğü’nden tedbir almasını istediği ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Reynar’ın polis tarafından korunduğunu doğruladı, “Bana belirli bir mesaj iletildikten sonra Yüksek Mahkeme’deki meslektaşlarımla irtibat kurarak, PGM Müdürü’nü arama ihtiyacı duydum” dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik:

Reynar’ın korunması gerektiğini düşündük, polisin tedbir alması için girişim yaptık

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 22 Ocak’ta yaşanan olayların neticesinde sosyal medyadaki yazışmalardan sonra Yüksek Mahkeme’nin Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın korunması gerektiğini düşünerek, polise tedbir alması yönünde girişim yaptığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Şefik, “Bana belirli bir mesaj iletildikten sonra Yüksek Mahkeme’deki meslektaşlarımla irtibat kurarak, PGM Müdürü’nü arama ihtiyacı duydum” dedi.

“Kıdemli Yargıç Reynar’ın korunması davayla bağlantılı değildir. Sosyal medya dahil, medyadaki yazışmalar neticesinde ilgili yargıcın korunması gerektiği yönünde Yüksek Mahkeme’nin polisten bir talebi olmuştur” diyen Şefik, “Koruma talebi belki dolaylı olarak bağlantılı olabilir. Çünkü bu olayların neticesinde bu paylaşımlar olmuştur” şeklinde konuştu.

“Korumanın ne kadar devam edeceği yönünde öngörüm yok…”

Şefik, Kıdemli Yargıç Reynar’ın polis tarafından korunmasına yönelik Yüksek Mahkeme kararı olduğunu ancak bu kararın ne kadar devam edeceğine yönelik öngörüsünün bulunmadığını ifade ederek, polis korumasının bir müddettir devam ettiğini açıkladı.

Şefik, söz konusu paylaşımların çok da düzeyli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

“Ülkemizde biz her bakımdan çok rahat davranırız. Ancak yıllardır kendi aramızda konuşuruz. Biliyorsunuz, mahkeme binalarındaki güvenlik konusu çok mükemmel değil. Daima düşüncemiz, bir şey olmasın yönündedir” şeklinde konuşan Şefik, “Bir şey olduktan sonra tertibat almak, geçtir… Bir şey olmadan tertibat almak daha mantıklıdır. Bu yapılan da onun çerçevededir” dedi.