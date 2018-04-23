Kidd, doğal gazı Kıbrıs sorununun çözümüyle bağladı…

İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Mathew Kidd, “doğal gazın her iki tarafın da çıkarına olmasının en iyi yolunun, Kıbrıs sorununun çözümüyle bağlantılı olması olduğunu” söyledi.

Ada’daki görev süresini tamamlayan Kidd’in yukarıdaki görüşü, Cuma günü Sigma TV’ye verdiği söyleşide dile getirdiğini belirten Simerini, söyleşiyi “Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Doğal Gazı Çözümle Bağlıyor” başlığıyla aktardı.

Kidd, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini değerlendirmesi istendiğinde; “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs MEB’indeki egemenlik haklarını ve var olabilecek kaynakları geliştirme hakkınızı destekliyoruz, ancak bunun tek bir cevabı olmayan bir soru olduğunu da biliyoruz. İnancımız odur ki böyle bir durumda, koruyabilecek ancak var olan zorlukları çözemeyecek savunma metotları yerine kaynakların sondajını öne çıkaracak yapıcı metotlar bulunması daha iyidir” dedi. Ne demek istediği sorulduğunda ise, “doğal gazın her iki tarafın da çıkarına olması için en iyisi, Kıbrıs sorununun çözümüyle bağlantılı olmasıdır” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu “puslu zaman” diye niteleyen Kidd, Akıncı-Anastasiadis yemeğinde ne konuşulduğunu bilmediğini söyledi. Kidd, şu ana kadar müzakere prosedüründe başarılı sonuca varılamamasını yorumlarken de, “Bunun; sadece müzakerecilere değil, 40 yıldan beridir iki tarafın birbiri ile deneyimi olmamasına, ortak dilleri olmamasına ve çeşitli düzeylerde birlikte yaşama yöntemlerini öğrenmemelerine de bağlı olduğunu” söyledi.