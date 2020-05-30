KIBTEK’te ‘yetki aşımı ve usulsüz’ ödeme dosyası kapanıyor mu?

GÖKBÖRÜ: “KIB-TEK ALACAĞINI ALDI”… YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, kurumun kaybı olmadığını, faizleri ile birlikte ödemenin geri yapıldığını belirtti. Konuyu değerlendirmeye aldıklarını kaydeden Gökbörü, “Kıb-Tek alacağını aldı” dedi.

AVUKAT EFENDİ: “DAVA SÜRÜYOR…” Gözlerin dava sürecine çevrildiğini kaydeden, eski KIB-TEB Yönetim Kurulu üyesi, Avukat Emre Efendi, ödemenin yapılmasının suçu ortadan kaldırmayacağına işaret etti, dava sürecinin devam ettiğini belirtti.

Devrim DEMİR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’te mahkemeye yansıyan ‘ek mesai’ soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlaması ile ilgili Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun şikayeti geri çekme hazırlığında olduğu, bununla ilgili bir takım görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan’ın, şoförü H.İ’ye % 25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleri yargının da gündeminde gelmişti.

Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla 2018 yılı Ağustos ayında mahkemeye çıkarılmıştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu. Gökbörü, olayın ardından H.İ.’nin faizleri ile birlikte parayı kuruma iade ettiğini konuyu değerlendirmek için Başbakanlık Denetleme Kurulu’ndan görüş beklediklerini söyledi.

Kıb-tek Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu ise, 2018 yılında başlatılan bir soruşturma olduğunu bu konunun oylanmasının, Yönetim Kurulu’nun görev yetkisi dışında bir durum olduğunu belirtti.

Kıb-Tek eski yönetim kurulu üyesi Avukat Emre Efendi, soruşturmanın takibinde olduklarını dosyanın savcılıkta gün beklediğini belirtti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı görevine Selim Gökbörü:

“Kıb-Tek alacağını aldı”

YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, kurumun kaybı olmadığını, faizleri ile birlikte ödemenin geri yapıldığını belirtti. Konuyu değerlendirmeye aldıklarını kaydeden Gökbörü, “Kıb-Tek alacağını aldı” dedi.

Yönetim Kurulu değerlendirecek…

Konunun ‘rüşvet’ olmadığına değinen Gökbörü, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na yazı yazdıklarını, Başsavcılıktan ve Denetleme Kurulu’ndan görüş beklediklerini ifade etti.

Yönetim Kurulu’nun gelecek görüş sonucu toplanacağını ifade eden Gökbörü, ilgili kişi H.İ.’nin de çağrılacağını kaydetti.

Efendi: “Dosya savcılıkta gün bekliyor”

Kıb-Tek eski yönetim kurulu üyesi, Avukat Emre Efendi, dosya ile ilgili tüm gelişmelerin takipçisi olduklarını, dosyanın Başsavcılıkta gün beklediğini ifade etti. Yargılamanın yakın zamanda başlanmasının beklendiğini kaydeden Efendi, “Soruşturma devam ederken, belgelerle bir takım şeyler ispatlanmışken bunun aksi kamu vicdanını zedeler. Bazı şeyler için hükümetin başında olduğu için Başbakan da sorumlu olur” dedi.

Avcıoğlu: “Bizim fonksiyonumuzun olacağını sanmıyorum”

Kıb-tek Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu ise, 2018 yılında başlatılan bir soruşturma olduğunu bu konunun oylanmasının Yönetim Kurulu’nun görev yetkisi dışında bir durum olduğunu belirtti.

Tufan Erhürman’ın başbakanlığı döneminde başlatılan bir soruşturma olduğuna değinen Avcıoğlu, “Bu aşamada bizim fonksiyonumuzun olacağını sanmıyorum” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Mahkemeye çıkmış, yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı

Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, KIB-TEK’te eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye %25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleri yargının da gündeminde gelmişti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla 2018 yılı Ağustos ayında mahkemeye çıkarılmıştı.

“Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” gibi farklı suçlamalarla mahkeme çıkarılan Gürcan Erdoğan teminata bağlanmıştı.

Erdoğan’ın yurtdışına çıkışı yasaklanmış, hafta bir ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verilmişti.