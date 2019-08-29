KIBTEK Yönetimi’nden ‘Suç duyurusu ve disiplin soruşturması’

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Maliye’nin elektriğini kesen EL-SEN üyeleriyle ilgili polise suç duyurusunda bulunulduğu ve kurum içinde de disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU Yönetim Kurulu Başkanlığı

29 Ağustos 2019

KAMUOYUNA DUYURU

29 Ağustos 2019 tarihinde (bugün) Maliye Bakanlığının ve bölgedeki diğer tüketicilerin elektrik sistemini besleyen fider’in devre dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Bu eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında Polis Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulmuş olup, konu ile ilgili Kurum personelinin haklarında da Kurum içi disiplin soruşturması başlatılmasına karar verilmiştir.”