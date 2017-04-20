Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP), Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Komite’ye yaptığı 125 bin Euro’luk bağış için teşekkür etti.



Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son yardımla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2005’ten bu yana Komiteye katkısının 2 milyon 535 bin 700 Euro’ya ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada bugüne dek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan toplam 750 kayıp şahsın kalıntılarının bulunarak, defin için ailelere teslim edildiği de ifade edildi.



