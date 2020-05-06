Dila ŞİMŞEK

Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine giriş sınavı 2020-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ikinci kez ertelenerek, 27-28 Haziran’a alındı.

Sınavın baraj puanı 180’den 170’e düşürüldü, süre ise 30 dakika uzatıldı. Sınav her yıl olduğu gibi ülkede de Türkiye ile eşzamanlı olarak yapılacak.

Sınav, normal koşullarda 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktı.

YENİDÜZEN’e konuşan Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, sınava katılacak yaklaşık 1000 öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin sağlık koşullarına uyularak sınava katılabileceğini söyledi.

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin Haziran’ın ilk haftasına kadar tamamlanması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Eğitim Bilimi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman ise sınav tarihinin 1 ay önceye çekilmesinin haksızlık olduğunu, öğrencilerin üzerinde baskı yaratacağını söyledi.

Yeni tip Coronavirüsü (Covid-19) salgınına yönelik olarak alınan tedbirler sebebiyle, TC Cumhurbaşkanlığı kabinesi sınav tarihini 25-26 Temmuz 2020 tarihlerine ertelemişti.

Sınav tarihinin yeniden değiştirildiği Pazartesi günü duyuruldu.

Son değişikliğe göre 2020-YKS, 27-28 Haziran 2020 tarihinde alındı.

Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı ise 14 Haziran'da yapılacak.

Sınavın Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak ‘en uygun şartlarda’ gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler:

“Sınava yaklaşık 1000 öğrencimiz katılacak”

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, YSK sınavının Türkiye ile eşzamanı olarak yapılacağını, sınava katılacak yaklaşık 1000 öğrencinin gerekli sağlık şartlarına uyulmasının sağlanacağını açıkladı. Bu yıl sınava girecek öğrencilerin, geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konudan sorumlu tutulacağını belirten Öztürkler, öğrencilerin lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacağını söyledi.

Öztürkler, sadece bu yıl için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını, baraj puanının ise 180’den 170’e düşürüldüğünü kaydetti.

Öztürkler, öğrencilere gelişmeleri yetkili kurum olan Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın resmi web sitesinden takip etmelerini önerdi.

Eğitim Bilimci Salih Sarpten:

“Mezuniyet işlemleri Haziran’ın ilk haftasına kadar tamamlanmalı”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, salgın nedeniyle kaygı duyan öğrenciler için, sınav tarihinin ikinci kez değişmesinin, psikolojik olarak olumsuz bir etki yarattığını söyledi.

Sınavın 1 ay önceye alınması öğrencilerin genel çalışma düzenlerini bozacağı ve kaygı düzeylerini arttıracağının aşikar olduğunu belirten Sarpten, “Dahası öğrencilerin zihninde “acaba sınav tarihi bir kez daha değişir mi?” belirsizliğini yaşamalarına neden olabileceğini söyleyebilirim” dedi.

Sarpten şöyle konuştu: “Hiç kuşku yok ki bu olumsuz durum, ülkemizdeki son sınıf öğrencilerine de yansımıştır. Öte yandan pandemi nedeniyle eğitime verilen ara zaten öğrencilerimizde ciddi bir kaygı ve psikolojik huzursuzluk ortaya çıkarmaktadır. Bütün bunların yanında sınavın öne alınması, ayrıca “Ders notlarım ne olacak?”, “Mezun olabilecek miyim?”, “Ortaöğretim Başarı Puanımı etkileyecek diploma notum nasıl hesaplanacak?” gibi sorular öğrencilerin kaygılarını daha da artırmaktadır. Bu bağlamda Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın son sınıf öğrencilerin mezuniyet işlemlerini en geç Haziranın ilk haftasında tamamlaması gerekmektedir. Aksi durumda sınava girecek öğrencilerimizin sınav puanlarına etki edecek ortaöğretim başarı puanları ve/veya okul birincisi kontenjanlarından yararlanılması gibi konularda olumsuz etkilenmelerine neden olabilir. Bu kapsamda edindiğim bilgilere göre Bakanlığın bu konuda çalışmalarını hızlandırdıklarını ve Haziran ilk haftasında mezuniyet işlemlerini tamamlayacağı şeklindedir.”

Eğitim Bilimi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman:

“Sınav tarihinin 1 ay önceye çekilmesi haksızlıktır”

Eğitim Bilimi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman, Kıbrıs’ın kuzeyinden öğrencilerin de girdiği YKS sınavının önce 25-26 Temmuz tarihine ve tekrar yapılan bir değişiklikle 27-28 Haziran 2020 tarihine alındığını belirterek, bir aylık süre farkına dikkat çekti. Tekrar bir değişiklik olmasını beklemediklerini ve hiç de uygun bulmadıklarını söyleyen Batman, sınava girecek olan öğrencilerin sosyal medyada kısa bir süre içerisinde alınan karara dikkate değer nicelikte tepki gösterdiklerini kaydetti. Öğrencilerin tepkisinin haklı olduğunu söyleyen Batman, bir ay gibi uzun bir sürenin birden bire ellerinden alınmasını haksızlık olarak değerlendirdi.

Pandemi sürecinden herkes gibi YKS’ye girecek öğrencilerinin de etkilendiğini ifade eden Batman, öğrencilerin aile ve yakın çevrelerinde yaşadıkları olumsuzluklar olabileceğini ve psikolojik olarak etkilenmiş olabileceklerine değindi. Batman, daha önceden duyurulmuş olan YKS sınavının 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmasının, onlara eksiklerini giderme fırsatı verebileceğini, ancak alınan kararla bundan mahrum bırakıldıklarını söyledi.

Batman şu şekilde konuştu:

“YKS sınavı ile ilgili alınan bazı kararlarsa yerinde ve doğru alınmış kararlardır. Örneğin Mart sonrası işlenen konuların sınav kapsamına alınmayacak olması, sınav süresinin uzatılması ve taban puanların düşürülmüş olması, öğrenciler lehine doğru kararlardır. Ancak KKTC’li öğrencilerin de yükseköğrenim için girmiş olduğu YKS sınavının felsefik olarak yeniden ele alınmasının gerekliliği, pandemi olgusu ile bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. YKS sınavı 9, 10, 11 ve 12. Sınıf ders konularının içeriklerini kapsamaktadır. Bu nedenle YKS sınavının 12. Sınıf sonundaki sadece iki günlük oturumlarla gerçekleştirilmesi pek çok sakıncayı doğurmakta. Öğrencilerin söz konusu 2 günde rahatsız olmaları veya başka sebeplerle sınava girememeleri geleceklerini etkiler. O nedenle sınavın farklı ülkelerdeki benzer sınavlar gibi yıllara bölünmesi ve öğrencilerin istedikleri kadar sınavlara girme haklarının olması, daha demokratik bir sınav sistemi olmasını sağlayacaktır. Bunun yanında YKS’de hala daha ezbere dayalı ‘çoktan seçmeli soru’ tiplerinin yer alması, yaratıcı, kritik düşünme, analiz ve sentez yapma becerilene sahip öğrencileri değil de sadece ‘ezberleme’ diğer bir deyişle hafızası güçlü olan öğrencilere üniversite kapısını açmaya hizmet etmektedir. Yaşanılan olağan üstü pandemi süreci YKS sınavının, yeniden çağdaş eğitim bilimi ilkelerine temelinde ele alınmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.”