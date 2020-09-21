Kıbrıs’tan Belarus’a yaptırım için Türkiye şartı

Türkiye'nin de görüşüleceği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi (FAC) toplantısı devam ederken Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Brüksel'den destek istedi.

Tikhanovskaya toplantı öncesinde 27 AB ülkesinin dışişleri bakanları ile kahvaltı yaptı. İspanyol dışişleri bakanı Arancha Gonzalez Laya Tikhanovskaya'nın, 'demokrasi ve insan hakları konusunda' ülkesine yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Belarus'a karşı 40 kişiyi hedef alan yaptırım listesi hazırladı, ancak listenin onaylanması için mutlak çoğunluğa ulaşılması gerekiyor. Belarus'a yönelik yaptırımların uygulanmasını bloke eden ülkeler arasında Kıbrıs da var.

Kıbrıs'tan Belarus yaptırımlarına şartlı onay

Kıbrıs, Türkiye'ye yaptırım uygulanması halinde Belarus'a yönelik yaptırımlara onay vermeye hazır. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Khristodoulidis, "Değerlerimiz ve temel prensiplerimizin ihlali konusunda farklı şekilde hareket edilmemeli. Mantıklı davranılmalı." uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas toplantı öncesinde konuşarak, "Lukaşenko tarafından barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddet kabul edilemez. Avrupa Birliği Lukaşenko'ya karşı yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunu da tartışılmalı." dedi.

Birçok Avrupa Birliği ülkesi Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamanın diyaloğu olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Almanya Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istemiyor

AFP haber ajansına konuşan birçok kaynak Almanya'nın 'diyaloğa zarar vereceği gerekçesi ile' Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini belirtti. AFP, İki farklı kaynağın "Bu durum Kıbrıs için kabul edilemez" ifadelerine yer verdiğini yazdı. AFP'ye konuşan bir diğer kaynak, "Türkiye Oruç Reis gemisinin limana geri dönmesini sağladı ancak Yavuz adlı gemi hala bölgede bulunuyor. Ankara Avrupa Birliği'ni bölmeye çalışıyor." dedi.

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları 24-25 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Türkiye Kıbrıs ve Yunanistan arasından yaşanan sondaj krizini görüşecek.

Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell zirve öncesinde Belarus'a yaptırım kararı çıkmamasının Avrupa Birliği'nin kredibilitesini zedeleyebileceğini söyledi.