Suriyeli inşaat işçisi Ammar Hammasho’nun ölümden kurtarılan ailesiyle kamptaki buluşması herkesi duygulandırdı

Kıbrıs’ın güney açıklarında hafta başında kurtarılan 305 Suriyeli mülteci, otobüslerle Lefkoşa yakınlarındaki Kokkinotrimithia Mülteci Kampı’na götürülürken, İdlibli inşaat işçisi Ammar Hammasho’nun ölümden kurtarılan ailesiyle kamptaki buluşması herkesi duygulandırdı.

YAŞANAN DRAM BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE

Karısı ve 3 çocuğunu sevinç gözyaşlarıyla karşılayan baba Hammasho’nun küçük oğluyla, tellerin arasından öpüşmesi, sarılmaya çalışması yaşanan dramı bir kez daha ortaya koydu.

MİNİK ELLERİYLE BABASINA DOKUNMAYA ÇALIŞTI

Hammasho’nun küçük oğlunun tel örgüler arasından geçirdiği minik eliyle, babasına dokunmaya çalışması ise yürekleri burktu. Durmadan çocuğunun ellerini öpen Hammasho, “Kıbrıs’a 1 yıl önce geldim. Bir çocuğumu savaşta kaybetmiştim..."

"YOLA ÇIKTIKLARINI BİLİYORDUM..."

"Ailemi hep yanıma almak istiyordum. Yola çıktıklarını biliyordum ama ne zaman varacaklarını kestiremiyordum. Onlara kavuştuğum için çok mutluyum” dedi. Mersin’den yola çıkan ve iki gemiyle Avrupa’ya giden 305 Suriyeli mülteci, Kıbrıs açıklarında kurtarılmıştı.