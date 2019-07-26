“Kıbrıs'taki kuraklık ve seller tesadüf değil”

Dila ŞİMŞEK

Çevre bilimi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Çevre Mühendisi Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde çocuklara özel ‘İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenler’ konulu konferans verdi, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı.

İklim değişikliği, küresel ısınma ve sonuçları, sera gazları, kutuplar gibi konuları çocuklara karikatür görseller ve videolar ile anlatan Dr. Ahmed, sunum sonrasında ise çocukların sorularına tek tek cevap verdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Dr. Ahmed, Kıbrıs’ta son iki yılda yaşanan ani hava değişikliklerinin ‘tesadüften ibaret’ olmadığını kaydetti. “Öncesinde kuraklık, sonrasında ise art arda sel felaketleri yaşandı. Beklenmedik sıcaklar, kışta havanın soğuk olması, yazda yağmurlar görüldü. Tüm bunlar, iklim değişikliğinin etkisidir” dedi.

“İklim değişikliği tarımı direkt olarak etkiliyor”

Dr. Ahmed, Kıbrıs’ın coğrafi konumu nedeniyle sıcak bir ada olduğunu, ancak iklim değişikliği etkisiyle sıra dışı hava şartlarının görülmeye başlandığını kaydetti. Kuraklık ve sellerin, tarımı direkt olarak etkilediğine dikkat çeken Ahmed, yiyecekte yaşanan sorunların sebebi olarak küresel ısınmayı gösterdi.

Kurak bir yıldan sonra aşırı yağışlı bir yıl geçirdiğimizi vurgulayan Ahmed, bunun normal olmadığını söyledi, önümüzdeki yılda havanın nasıl olacağını tahmin etmenin gittikçe güçleştiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın küçük bir ada olması sebebiyle, sanayileşmiş büyük ülkelere kıyasla küresel ısınmayı daha az tetiklediğini belirten Ahmed, gereken önlemlerin alınmasının katkı sağlayacağını anlattı.

“Günlerdir buradayım ve etrafı gözlemleme şansım oldu. Zaten kısa bir süre önce yine gelmiştim… Kıbrıs, korunmaya değer, çok güzel, bir ada. Burada yaşayan insanlar, kıymetini bilmeli, korumalı ve temiz tutmalı” şeklinde konuştu.

Küresel ısınmayı ve bunu önlemeye nasıl destek olabileceklerini anlattı…

Dr. Azhari Ahmed, verdiği konferansta çocuklara ‘Greenhouse effect’i (Sera Etkisi) anlattı, insanların yaptığı şeylerin küresel ısınmayı tetiklemesini vurguladı. Sanayileşme, nüfus artması ve kullanılan araçların olumsuz etkilerinin dünyaya nasıl zarar verdiğini ifade etti.

Konuşmasında, çocuklara küresel ısınmayı önlemek adına yapabilecekleri kolay yolları dile getiren Dr. Ahmed, “Enerji tasarruflu ampullere kullanmalıyız, yakın mesafelere giderken araba sürmek yerine yürümeliyiz, kullanmadığımız elektrikli eşyaları kapatmalıyız, geri dönüşüm yapmalı, yemek israfından kaçınmalıyız. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi sürdürülebilir enerji çeşitlerini kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

Dr. Ahmed, Kıbrıs’ta etrafı gezerken birçok evde güneş enerjisinin kullanıldığını fark ettiğini, buna çok sevindiğini ifade etti.

Çocukların soruları sonrasında ise, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Dr. Azharı M. Ahmed’e teşekkür plaketi takdim etti.

Şu anda EKOQatar Danışmanlığı İcra Müdürü ve Kurucu Ortaklığı görevinde bulunan Dr. Azharı F. M. Ahmed, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından iklim değişikliği üzerine yürütülen çalışmalara verdiği katkıdan dolayı 2007 yılında Nobel Ödülü kazanmalarını sağladı.