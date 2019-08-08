Kıbrıs’taki “İncir Ağacı Körfezi” en iyiler arasında

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Protaras’taki İncir Ağacı Körfezi, en iyi 50 plaj arasında yer aldı.

“Big 7 Travel” isimli seyahat sitesi, 2019 yılı için dünyanın en iyi plajları listesi hazırladı, sırasıyla birinci ve ikinci Hırvatistan’daki “Zlatni Rat” ve Avustralya’nın “Whitehaven” plajı olurken Kıbrıs’ın İncir Ağacı Körfezi 3’üncü sırada yer aldı.

Sitede İncir Ağacı Körfezi ile ilgili şu bilgi verildi; Kumlu ve manzaralı sahile sahip İncir Ağacı Körfezi Kıbrıs’ıntatil bölgesi Protaras’ta yer alıyor. Sahile yüzme mesafesinde bir de küçük ıssız bir adası bulunuyor. Plajda altın kum, eğlenceli plaj barları ve çok sayıda şemsiye bulunuyor. Körfez çok popüler onun için boş plaj beklemeyiniz ama o kadar güzel ki paylaşmaya aldırmayacaksınız.