"Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) "dayanışma" anlayışıyla yanlışların arkasında durmaması gerektiğini belirterek, "(AB'nin) Bize yönelik atacağı adımların herhangi bir faydası olmaz, ters teper. Oraya ilave adımlar da atarız. Buna da kimse engel olamaz." dedi.

Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs konusundaki müzakerelere İsviçre'nin her zaman ev sahipliği yaptığını belirterek, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Uzun yıllardır Kıbrıs Rum tarafını ve bu kapsamda AB ve BM'yi de uyarmalarına rağmen Türk halkının haklarını ve paylaşımı garanti altına almadan sondaj çalışmalarını ısrarla sürdürdüğü savunan Çavuşoğlu, bu uyarıların bir faydası olmayınca garantör ülke olarak, Türkiye'nin kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat alanlarında sondaj faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz aynı noktadayız. Burada AB ve BM'nin Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin yaptığı öneriler çerçevesinde bir komisyon, bir mekanizma aracılığıyla Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sürede İsviçre'nin olumlu katkısını hoş karşılayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman Kıbrıs'ta kalıcı bir barıştan ve kalıcı bir çözümden yanadır." diye konuştu.

"KIBRIS'TAKİ FAALİYETLERİMİZİ DAHA DA ARTIRIRIZ"

Çavuşoğlu, AB ile Geri Kabul anlaşması ve Vize Serbestisi anlaşmalarının aynı anda yürürlüğe girmesini istediklerini dile getirerek, "AB'nin saçma sapan bu dayanışma anlayışıyla yanlışların arkasında durmaması gerekiyor." dedi.

Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "(AB'nin) Bize yönelik atacağı adımların herhangi bir faydası olmaz, ters teper. Oraya ilave adımlar da atarız. Buna da kimse engel olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, AB'nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tatmin etmek için sırf dayanışma adına Türkiye'ye yönelik bir adım olursa bunun karşılığını vereceklerine vurgu yaparak, "Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız. Hiç bu konuda tereddüt etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin haklarını korumak, kollamak için ne gerekiyorsa onu yaparız." ifadelerini kullandı.