Kıbrıs’ta Yumurta Donasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

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Kıbrıs'ta ve tüm Türk dünyasında ilk kez yumurta donasyonu işlemini gerçekleştiren Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi başhekimi Doç. Dr. Savaş Özyiğit, yumurta donasyonu hakkında tüm soruları cevaplıyor. Dr. Özyiğit, Türkiye’de yasak olan, fakat Kıbrıs’ta uzun bir süredir başarı ile uygulanan yumurta donasyonu tedavisinde elde etmiş olduğu başarının formülünün hasta ihtiyacını doğru algılamaktan geçtiğini belirtiyor. Her hastanın ayrı olarak değerlendirilmesi ve kişiye özel sağlık hizmeti sunulmasının gerektiğinin özellikle altını çiziyor. Peki, Kıbrıs’ta uygulanan yumurta donasyonu tedavisi nedir? Yumurta donasyonu tedavisi kimlere uygulanmaktadır?

Bazen yumurta nakli olarak da adlandırılan yumurta donasyonu gerek erken yaşta, gerek normal yaşında menopoza giren kadınlara, genetik bir sorun nedeni ile doğuştan yumurtalığı olmayan veya yumurtlama sorunu olan kadınlara, yumurtalıkları kemoterapi, radyoterapi veya herhangi bir nedenle zarar görmüş veya ameliyat ile alınmış kadınlara yönelik bir uygulamadır. Kısacası, yumurta donasyonu tedavisi, sebebi ne olursa olsun, kendi yumurtaları ile gebelik elde etmesi mümkün olmayan kadınlara yönelik bir tüp bebek tedavisi olarak tanımlanabilir.

Kıbrıs’ta yumurta donasyonu ile yapılan tüp bebek tedavisinde öncelikle hastanın infertilite öyküsü araştırılır, gerekli test ve tetkikler yapılır ve yumurta donasyonu tedavisi için uygunluğu tespit edilir. Eğer yumurta donasyonu tedavisi uygun bir tedavi olarak belirlenirse, donör eşleştirme aşamasına geçilir. Donör eşleştirme aşamasında hastanın belirleyeceği kriterler doğrultusunda uygun bir donör (yumurta vericisi) bulunur. Donör eşleştirmesi özellikle fiziksel özellikler ve kan grubu açısından önemli bir unsurdur. Bazen çiftler kendi görüntülerine uygun bir donör tercih ederken, bazen de farklı özelliklerde yumurta donörleri seçilebiliyor. Bu, daha çok çiftlerin kişisel tercihlerine bağlıdır.

Hastanın kendi yumurtaları değil de donör yumurtası kullanılacağı için normal tüp bebek tedavilerinde uygulanan yumurta geliştirici tedavi donör için uygulanır. Yumurta donörü bir müddet ilaç tedavisi gördükten sonra normal tüp bebek tedavilerindeki gibi yumurta toplama işlemine tabi tutulur. Bu işlem sayesinde elde edilen yumurtalar, erkek hastanın sperm hücreleri ile döllenerek embriyolar oluşturulur. Bu aşamadan sonrası, standart tüp bebek tedavisi ile birebir aynı seğreder. Elde edilen embriyolar laboratuvar ortamında hazırlandıktan sonra embriyo transferi işlemi yardımı ile kadın hastamızın rahminin içerisine bırakılır.

Yumurta nakli ile tüp bebek tedavisinin başarı oranları kişiye göre farklılık gösterebilir. Yaş, rahim içi durumu, sperm parametreleri ve genel sağlık durumu başarıyı etkileyen sebeplerdir. Genele bakılırsa, yumurta nakli ile tüp bebek başarısı %75 civarlarındadır. Bu yüksek başarı oranının en büyük nedeni, genç, sağlıklı ve gebeliği ispat edilmiş yumurta donörlerinin kullanılıyor olmasıdır. Fakat eğer erkek partnerin sperm hücrelerinde sorun mevcutsa veya kadın partnerin gebeliğe engel teşkil edebilecek başka bir sorunu varsa, tedavi başarısı bu seviyelerden daha aşağıya düşebilmektedir. Bu sebeple, her hastanın etkin bir şekilde analiz edilmesi ve tüm parametreler göz önünde bulundurularak kendi tedavisinin kendisine özel programlanması gerekir. Özellikle daha önceden tekrarlayan gebelik kayıpları veya başarısız tüp bebek tedavileri mevcut ise, gebeliğe veya gebeliğin ilerlemesine engel olabilecek başka unsurların olup olmadığının doğru bir şekilde araştırılması gerekir.