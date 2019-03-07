“Kıbrıs’ta yeni ve yaratıcı şeyler konuşalım”

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), United Medya Grubu’nu ziyaret etti, YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Turan Aksoy, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Nokta Çelik ve Kurumsal İletişim Uzmanı Gizem Kaya’nın katıldığı ziyarette, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

“Çok iyi bir kadro kurduk, sanat-tasarım-iletişim alanında, sanat odaklı bir ilerleme için özel bir üniversite olmak istiyoruz” diyen Rektör Aksoy, Kıbrıs’ta artık yeni ve yaratıcı şeylerin konuşulması gerektiğini söyledi.

ARUCAD olarak sanat ve tasarım alanında bölgede ses getiren bir üniversite olmak istediklerini belirten Aksoy, öğrenci hedeflerinin dört yıla yayıldığı zaman bin beş yüz gibi olduğunu ifade etti.

“Ticari bir yaklaşımla yüksek nüfuslu bir üniversite olmak yerine, evrensel kültür değerlerini ilke edinen özel öğrenciler yetiştirmek gibi bir odağımız var” diyen Aksoy, “öğretim üyelerimiz, dünyanın önde gelen üniversitelerinden mezundur. Üniversitenin tüm akademik üretimi, topluma ve evrensel sanat literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.

Ziyarette, özellikle, uzman kadroların sanat-kültür alanındaki eleştiri, izlenim ve analizlerinin çok daha geniş kitlelere ulaşması anlamında, Yenidüzen’le işbirliği olanakları da konuşuldu.

ARUCAD, şu anda Kıbrıslı öğrencilere ve Türkiye dışındaki diğer ülke öğrencilerine Girne’deki merkezinde eğitim veriyor. Türkiye YÖK denetim sürecinin tamamlanması ile birlikte, hedeflediği öğrenci kapasitesine ulaşmayı amaçlıyor. 6 farklı fakültede sanat, tasarım, iletişim, yeni medya, iç mimarlık gibi bölümleriyle öne çıkan ARUCAD; atölye ve stüdyoları, sergileri ve sanat tartışmaları ile dikkat çekiyor.