"Kıbrıs'ta yaşayan iki topluma saygı gösterilmeli"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Kıbrıs konusunda ve ülkenin geleceği ile ilgili açıklama yapma yetkilerinin olmadığını savunarak, “öncelikli olarak altına imza koydukları antlaşmalara ve Kıbrıs’ta yaşayan iki topluma saygı göstermeleri gerektiğini” kaydetti.

Elcil yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP’nin uyguladığı iç, dış ve ekonomik politikaları eleştirerek, Türkiye’nin bölgede yalnızlaştığını savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, TC yetkililerinin yaptıkları açıklamalarla çözüme karşı olduklarını artık açık açık ifade ettiklerini öne sürerek “Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlere müdahaleleri de BM Genel Sekreteri’nin açıkladığı çözüm görüşmelerinin önünü tıkamak içindir” iddiasında bulundu.

Elcil, “Biz savaşa değil barışa, faşizme değil demokrasiye, insan haklarına, saygıya inanıyor ve ülkemizin bütünlüğünü sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız” ifadelerini kullandı