Kıbrıs’ta Tüp Bebek ile Bilmeniz Gereken Her Şey

Kırk yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında uygulanan tüp bebek tedavileri, son yıllarda daha da yaygın hale geliyor. Kadında ya da erkekte infertiliteye neden olabilen türlü problemlerden dolayı doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftler, tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olabiliyor. Teknolojik yeterlilik düzeyi, yapılan tedavilerin başarı oranının dünya standartlarının üzerinde olması, liberal yasalarca korunmaya alınmış haklar, Türkiye'den ulaşımın kolaylığı gibi nedenler, tüp bebek tedavisi için Kıbrıs'ı ilk tercih haline getiriyor. Kıbrıs tüp bebek merkezi konusunda sayılı merkezlerden biri olarak kabul ediliyor ve ülkenin sunduğu türlü avantajlar tüp bebek konusunda Kıbrıs'ın popülerliğini giderek artırıyor.

Kıbrıs'taki Tüp Bebek Tedavi Prosedürleri

Kıbrıs tüp bebek konusundaki popülerliğini her anlamda hak ediyor. Tüp bebek tedavisi temelde 7 aşamadan oluşuyor ve bu sayede çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için en doğru süreç, bütüncül olarak işlenmiş oluyor. İlk olarak döngü öncesi hazırlık denilen bir aşamadan söz etmek mümkün. Infertilite tanısının konulmasının ardından tedavi sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi adına yapılan görüşmeler bu aşamayı oluşturuyor. İlaç kullanımı, kullanılacak ilaçların belirlenmesi ve çiftin bilgilendirilmesi, Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerinin farkını bir kez daha ortaya koyuyor. Daha sonra yumurtlama indüksiyonu, yumurta ve sperm toplama aşamaları, döllendirme, embriyo transferi ve son olarak da gebelik testi aşamaları, dünyanın her yerinde kabul görmüş tedavi süreci olarak karşımıza çıkıyor.

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezlerinin Avantajları

Kıbrıs yalnızca tüp bebek tedavisi başarı oranlarının yüksekliği nedeniyle değil; bütüncül anlamda sağladığı olanaklar sayesinde de başarılı görülüyor. Rutin tedavi prosedürlerin yanı sıra başarı oranını artırmaya yönelik uygulamaya konulan PGT gibi ek prosedürler, Kıbrıs'ı avantajlı kılan faktörler arasında sayılabilir. Avrupa standartlarını aratmayan ve hatta evrensel standartların da üstünde tedavi uygulayan laboratuvar olanaklarının dışında liberal yasaların da Kıbrıs'ın başarısında payı büyük. Kıbrıs'taki yasalar, tüp bebek konusunda birçok yönüyle özgürlük vadediyor. Örneğin; evli olmayan bireylerin de çocuk sahibi olmalarının önü açılıyor. Yumurta donasyonu ve sperm donasyonu gibi pek çok ülkede yasal olmayan prosedüler Kıbrıs'ta uygulanabiliyor. Ayrıca tüp bebek tedavisi için azami yaş sınırı 45 olarak kabul edilse de şartların uygun görüldüğü taktirde bu yaş sınırı 55 yaşa kadar genişletilebiliyor.

Güçlü İletişim ve Konforla Kolaylaşan Tedavi Süreci

Kıbrıs tüp bebek merkezi, konusundaki iletişim becerilerinin yüksekliği ve profesyonellik ile samimiyet arasındaki çizginin korunması bağlamında da önemli bir merkez oluyor. Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerinde tedavi sürecinin her anında profesyonellikten ödün verilmiyor. Bunun dışında çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ile karşılıklı ilişkiye büyük önem veriliyor, samimiyetin kurulması ve karşılıklı güven ilişkisinin oluşabilmesi için özgün bir tedavi anlayışından söz ediliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ile doktorlar arasındaki ilişki her zaman ön planda tutuluyor, böylece tedavinin başından sonuna dek güçlü iletişim sürüyor.

Avantajlar yalnızca tüp bebek tedavileri ya da teknolojik olanaklar, vadedilen standartlar gibi tedaviye yönelik kriterlerle sınırlı kalmıyor. Dünya çapında üne sahip tatil beldeleri ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Kıbrıs, böylece tedavi ile tatilin aynı anda yürütülebilmesine imkan veriyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler Kıbrıs'ta hem tedavi oluyor hem de dilediklerince tatil yapabiliyor. Dünyanın her yerinden her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kıbrıs tüp bebek merkezi tedavi sürecinde uluslararası vizyonunu ve misyonunu her seferinde kanıtlıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için Kıbrıs, uygun maliyetler sunmasıyla da her zaman en ayrıcalıklı ülke oluyor.