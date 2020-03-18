Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 69

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 69 oldu.



Dün güneyde 3, kuzeyde ise 13 yeni Covid-19 vakası teşhis edildi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 49 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki rakam ise 20 olarak kayıtlara geçti.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Virüs nedeniyle 60 kişinin tedavisi devam ediyor.

Atakan: "Kesinlikle torpil söz konusu değil"