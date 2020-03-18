Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 69
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 69 oldu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 69 oldu.
Dün güneyde 3, kuzeyde ise 13 yeni Covid-19 vakası teşhis edildi.
Adanın güneyinde bugüne kadar 49 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki rakam ise 20 olarak kayıtlara geçti.
Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.
Virüs nedeniyle 60 kişinin tedavisi devam ediyor.
Atakan: "Kesinlikle torpil söz konusu değil"
SAAT: 11.10 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün gece Paris’ten Türkiye’ye gelen yolcular arasında olan ve karantinaya giden otobüsten indirilen Sivil Havacılık Dairesi Müdürü’nün kızına Türkiye’de ‘torpil’ yapıldığına ilişkin tartışmalar üzerine açıklama yaptı, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi. Ayrıntılar