Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KIBRIS'TA TOPLAM VAKA SAYISI 26
KIBRIS'TA TOPLAM VAKA SAYISI 26

KIBRIS'TA TOPLAM VAKA SAYISI 26

Çin'in Wuhan kentinde çıkan Coronavirüs vakası Kıbrıs'a da bulaştı. Kıbrıs'ın kuzeyinde 5, Kıbrıs'ın güneyinde ise 21 kişi Coronavirüs vakasına yakalandı.

A+A-

Özersay: "Alınan kararlar detaylandırılacak"

SAAT: 09.45 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, dün gece alınan kararları detaylandıracağını belirtti.

Pilli: "Yeni bir vaka yok, olursa açıklayacağız"

SAAT: 09.05 Sağlık Bakanı Ali Pilli YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada yeni bir Coronavirüs vakası olmadığını bildirdi. Haberin ayrıntıları

Bu haber toplam 278 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler