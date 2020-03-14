KIBRIS'TA TOPLAM VAKA SAYISI 26
Çin'in Wuhan kentinde çıkan Coronavirüs vakası Kıbrıs'a da bulaştı. Kıbrıs'ın kuzeyinde 5, Kıbrıs'ın güneyinde ise 21 kişi Coronavirüs vakasına yakalandı.
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Özersay: "Alınan kararlar detaylandırılacak"
SAAT: 09.45 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, dün gece alınan kararları detaylandıracağını belirtti.
Pilli: "Yeni bir vaka yok, olursa açıklayacağız"
SAAT: 09.05 Sağlık Bakanı Ali Pilli YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada yeni bir Coronavirüs vakası olmadığını bildirdi. Haberin ayrıntıları
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