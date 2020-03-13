KIBRIS'TA TOPLAM VAKA SAYISI 19

Güneyde vaka sayısı 14

12.15 Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nden alınan son güncellemeye göre, dört yeni coronavirüs vakası olduğunu doğrulandı.

Güneydeki basınına yansıyan bilgilere göre coronavirüs ile enfekte olmuş kişiler; yakın zamanda Atina'dan Kıbrıs’a dönen ve hastalık belirtisi gösterdikten sonra sonra yetkili makamlarla temasa geçen iki kişi.

-Ev hapsinde bulunan ve teyit edilmiş vakalarla yakın temasta olan iki kişi.

12.10 Akıncı: Anastasiadis güneydeki vaka sayesinin bugün 14’e çıktığı bilgisini verdi. Haberin ayrıntılar

Baybars: “Daha radikal önlemlere ihtiyaç var”

11. 20 İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars “Bakanlar Kurulu dün bazı ciddi önlemler aldı. Bunun arkasını da getirmek gerekecektir” açıklaması yaptı, yeni tedbirler alınacağına işaret etti. Haberin devamı

4 sendikadan ‘tedbir önerileri’

11.16 KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN, Korona Virüse karşı tedbir önerileri açıkladı. Sendikalardan yapılan açıklamada, önerilerin dikkate alınmaması durumunda eyleme gidileceğini de vurguladı. Haberin devamı

Bakanlar Kurulu yeniden toplanıyor

11. 15 Bakanlar Kurulu dünkü olağanüstü toplantısının ardından bugün yeniden toplanıyor

Toplantıdan sonra açıklama yapılması bekleniyor. Olası "ek tedbirlerin" konuşulacağı toplantıda ayrıca uygulamaya giren dünkü kararların da ele alınacağı kaydediliyor.

“Hemen OHAL ilan edilmeli”

10.55 Ülkede en az 10, 15 günlük OHAL ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorlarından Üroloji Uzmanı ve Organ nakil cerrahı Dr. Necmi Bayraktar, bunun hemen yapılması gerektiğini, her geçen saatin tehlike arz ettiğini belirtti.

“Yarın olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini dilerim” diyen Bayraktar, virüsün çok dayanıksız olduğunu ve hasta kaybı yaşanmadan, sayıyı sınırlı tutarak ülkenin dezenfekte edilebilineceğine dikkat çekti.

Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En az 10-15 günlük OHAL bugün itibarıyla ilan edilmeli... yarın hatta geçen her saat tehlike.

Klasik herkes evine kapansın, evini ve evinin önünü dezenfekte etsin!

Virüs çok dayanıksız, hala kayıp yaşanmadan, sayıyı sınırlı tutarak ülkeyi dezenfekte edebiliriz.

Yarın olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini dilerim.

Gerçi havaya da bakarsak, Allah sokağa çıkma yasağını ilan etti zaten... Herkese geçmiş olsun. En az zararla SEFERBERLİK halinde bu salgını en az zararla atlatırız inşallah..."

Belediye sadece "online" hizmet verecek

10.43 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar belediyede ‘online’ hizmet verileceğini duyurdu.

İşte Harmancı'nın açıklaması: Yurttaşların bu süreçte fatura ödemelerini belediyenin web sitesinden, bankaların on-line bankacılık işlemlerinden yürütmelerini kendilerinin iyiliği için istiyoruz. Ayrıca belediyemize işyeri izni, emlak, borcu yoktur, su saati bağlama gibi başvuruların da nasıl yapılabileceğini gün içerisinde detayları ile kamuoyu ile paylaşacağız.

Erhürman: “Önlemler arttırılmalı”

09.10 CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önlemlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, ekonomide daralma ve mali sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti. Haberin devamı

Vaka sayısı 5'e yükseldi, biri KKTC yurttaşı

09.00 Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. 3 yeni coronavirüs vakası ile birlikte kuzeyde toplam sayı 5'e yükseldi . Virüs ile enfekte olmuş iki kişinin Almanya'dan gelen turdan olduğu üçüncü kişinin ise 9 gün önce İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğu açıklandı

Kıbrıs'ın bütününde coronavirüs vaka sayısı 15 oldu.

Sağlık Bakanlığı Açıklama

Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vaka daha belirlenmiştir.

Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere’den ülkemize dönen bir KKTC vatandaşımız ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış, ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Böylece pozitif Corona virüsü vaka sayısı 5’e yükselmiştir