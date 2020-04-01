Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı toplam 397 oldu.

Covid-19 güneyde 9, kuzeyde ise 2 can kaybına neden oldu.

Adanın güneyinde bugüne kadar 320 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki vaka sayısı ise 77'ye yükseldi.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Güneyde 58 vaka, 1 ölüm daha

18.00 Kıbrıs'ın güneyinde 58 kişi de daha corona pozitif tespit edildi. 66 yaşında bir erkek ise hayatını kaybetti. Ayrıntılar

7 yeni vaka

17.59 Kıbrıs'ın kuzeyinde koronavirüsle (Covid-19)'la ilgili bugün 488 test yapıldığı, 7 yeni vaka ortaya çıktığı açıklandı. Ayrıntılar

128 yolcu Ercan’a indi

16.53 Türkiye’deki 128 KKTC vatandaşının ülkeye getirilmesi için İstanbul’dan gelen yolcu uçağı az önce Ercan Havaalanı’na indi. Ayrıntılar

Girne'de 45 market denetlendi, 2'si kapatıldı

14.20 Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla işletmeleri denetliyor. Ayrıntılar

Kuzeyde ikinci ölüm

12.40 Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) vakasından 2’nci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gören 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh’un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıntılar

207 öğrenciye test yapıldı, 11 ileri tetkik

11.27 14 günlük karantinanın ardından Malpas'tan ilk öğrenci grubu evlerine gönderiliyor. Ayrıntılar

71 kişi gece yasak tanımadı

11.50 Polis denetimlerinde dün akşam 36 kişi kısmi, 71 kişi tam sokağa çıkma yasağını ihlal etti, toplam 107 tutuklu. Ayrıntılar

İstanbul'dan Ercan'a charter sefer

09.33 İstanbul’dan Ercan’a charter sefer yapacak uçağın bugün saat 16.30’da Ercan’a inmesi bekleniyor.

Özersay: "Charter sefer için girişimler sürüyor"

09.12 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çeşitli gerekçelerle İngiltere’de bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye dönemeyen Kıbrıslı Türkler için yeniden charter sefer düzenlenmesi amacıyla çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıntılar

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