“Kıbrıs’ta süreç böyle devam edemez”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü’nün daha fazla zamanının çalınmasına izin vermeyeceklerini belirterek, yeni sürece karar vermek için Ankara ile istişare edeceklerini ve atacakları adımlara birlikte karar vereceklerini belirtti. Ertuğruloğlu, “Biten sürecin Rum seçimlerinden sonra canlandırılması veya canlandırılmaya çalışılması kabul edilmez. Kıbrıs'ta yeni modaliteler üzerinde çalışılmalı ve yeni bir sayfa açılmalı” dedi.

Ertuğruloğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi’nde temaslar yaptı. Washington'da gün boyu görüşmeler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ABD Kongre üyeleriyle bir araya gelerek Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, ABD Kongresi’ndeki temaslarının ardından Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünde (IRI) düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Ertuğruloğlu ayrıca Washington'da yaşayan Kıbrıslı Türk ve Türkiye vatandaşlarıyla bir araya gelerek, Kıbrıs'taki gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Tahsin Ertuğruloğlu, yeni süreçte gerekli lobi çalışmalarını sürdürmelerini ve Kıbrıs Türk halkının Amerika'daki sesi olmalarını istedi.

Toplantı, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) daveti üzerine gerçekleştirildi. Ertuğruloğlu, burada Washington'da görev yapan Türkiye basınına da mülakat verdi.

“Modalite artık değişmeli”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, gün boyu süren görüşmelerde, ilgili taraflara Crans Montana'da sona eren son Kıbrıs müzakere süreci hakkında detaylı bilgi verdi ve Birleşmiş Milletler’in artık Kıbrıs'ta müzakerelerin modalitesini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs'ta yeni sürecin eşitlik temelinde ve devletten devlete zemininde başlaması gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eşit ortak olduğunu göz ardı etmemesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının eski süreçten artık bir beklentisinin kalmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, sonucu başarısızlık olan bir süreci yeniden canlandırmaya çalışmanın Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Tek seçeneğimiz müzakereler değil”

"Masaya eşitsizlik temelinde oturursanız eşitlik içeren bir anlaşmayla masadan kalkamazsınız. Bu yüzden iki devlet masada olmalı" diyen Ertuğruloğlu, "Görüşmelere kapıları kapatmıyoruz ama tek seçeneğimiz müzakereler değildir, önümüzde birçok seçenek var" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının suçu olmayan bir sebepten dolayı yıllardır haksız ambargolar altında ezildiğini, müzakere masasına hapsedildiğini ve 50 yılının çalındığını belirten Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Rum tarafının devlet, Kıbrıs Türk tarafının da toplum olarak kabul edildiği ve eşitsizlik temelinde sürdürülen müzakerelerden sonuç alınamayacağı Crans Montana'da görüldü ve süreç BM tarafından kapatıldı.

Şimdi Kıbrıs'ta eşitlik temelinde yeni bir sayfa açılmasını ve Kıbrıs Türk halkının üzerindeki haksız ambargoların kaldırılmasını istiyoruz. Yeni sürecin devletten devlete zemininde başlatılması durumunda başarı şansı olabilir.

Kıbrıs Türk halkı adanın ortak ve eşit sahibidir. Geçen 50 yıllık süreçte kaybeden tek taraf Kıbrıs Türk halkı oldu. İki eşit siyasi ortağın kurduğu Kıbrıs Cumhuriyetini bugüne kadar tek başına Rumlar kullandı ve uluslararası camia da buna izin verdi. Şimdi neden bizimle bu avantajları paylaşsınlar. Zaten paylaşmak da istemiyorlar. Kıbrıs'ta federasyon çabaları bu yüzden bitti."

“Kıbrıs’ta süreç böyle devam edemez”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta şu anda iki ayrı devlet bulunduğuna dikkat çekerek, bu iki devletin yan yana iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşayabileceğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafından, tanınmışlığın avantajlarını kendisiyle paylaşmasını beklediği sürece zaman kaybedeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta süreç böyle devam edemez. Kıbrıs Türk halkı ambargoların kaldırılması için uluslararası camiadan destek bekliyor. BM iyi niyet misyonu çerçevesinde sürdürülen süreçten sonuç alınamayacağı görüldü.

Çünkü eşitlik temelinde bir süreç yürütülmedi. Crans Montana'da sadece konferans değil süreç çöktü. Bu süreç Rum tarafındaki başkanlık seçimlerinden sonra devam edecek bir süreç değildir. Ucu açık süreçlerle 50 yılımız çalındı. Daha fazla zamanımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz.

Yeni sürece karar vermek için Ankara ile istişare edeceğiz ve gelecekte atacağımız adımlara birlikte karar vereceğiz ama biten sürecin Rum seçimlerinden sonra canlandırılması veya canlandırılmaya çalışılması kabul edilmez. Kıbrıs'ta yeni modaliteler üzerinde çalışılmalı ve yeni bir sayfa açılmalı."