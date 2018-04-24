Commonwealth’e üye ülkelerin liderleri Londra’da düzenlenen Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı’na katıldılar.

Windsor Kalesi’nde yer alan toplantıda, Kıbrıs’ın egemenliğine ve Kıbrıs’ta çözüm müzakerelerine başlanmasına destek belirtildi.

Liderler, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki egemenlik haklarını kullanmasına yönelik destek ifade ettiler.

Commonwealth Ortak Bildirisi’nin 48’inci paragrafında şöyle denildi:

“Başkanlar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek belirtirler, Kıbrıs’la ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları esasında, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Ofisi gözetiminde müzakerelerin başlamasını desteklediklerini tekrarlarlar.”

“Başkanlar, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının, özellikle 365 (1974), 541 (1983, 550 (1984) ve 1251 (1999) sayılı kararlarının uygulanması çağrısı yaparlar. Başkanlar, tüm kayıp kişilerin akıbetlerinin belirlenmesi, mülkiyet hakkı dahil tüm Kıbrıslıların insan haklarına tam saygı gösterilmesini desteklediklerini tekrarlarlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde, BM Deniz Hukuku Anlaşması dahil uluslararası hukuk çerçevesinde egemenlik haklarını uygulamasına destek verdiklerini belirtir, Doğu Akdeniz’de istikrarı tehdit eden açıklama ve davranışlardan kaçınılması çağrısı yaparlar.”