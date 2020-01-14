Kıbrıs’ta kış dendi mi, Trodos!

Adamızda kış mevsiminin adı, Trodos dağlarıdır. Kar önce Trodos’a yağar, soğuğu tüm adada hissedilir. Buz gibi bir soğuk kentlere indiği zaman “Trodos’a kar yağmış” denir. Beşparmak dağlarına da kar düştüğü zaman olağanüstü bir mevsim kabul edilir. Yeni bir yıl, Trodos gezileriyle başlar, şubat tatili karlı dağlarda düşlenir. Trodos dağları son dönemde yine hem yabancıların, hem de tüm adalıların uğrak yeri oldu. Kıbrıslılar hafta sonu Trodos’u doldurdu, karlar üzerinde çoluk çocuk eğlendi. Doğa sporları ve birçok farklı aktivitenin rahatlıkla yapıldığı Trodos dağları yine ilgi odağı oldu.





(Fotoğraf: Katia Hristodulu – CNA)