Kıbrıs’ta insan ticareti: 801 mağdur



Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu’nun (GRETA) 2015-2019 değerlendirme raporu Kıbrıs için acı gerçeği yeniden ortaya çıkardı.



Rapora göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2015’ten 2019 yılına kadar 801 kişi insan ticareti kurbanı oldu. Adanın kuzeyine dair veriler rapora yansımadı.

Fileleftheros gazetesi; “Kıbrıs’ta Tacir Çeteleri” başlığı ile rapora yer verdi. Gazete rapora dayanarak, 2015’ten 2019 yılına kadar insan ticareti kurbanı olduğu varsayılan 801 kişinin tespit edildiğini, bunlardan 190’nın resmi olarak tanımlandığını yazdı.



İnsan ticaretine ilişkin kurbanların yüzde 80’inin kadın olduğunu yazan gazete, bunlardan birçoğunun cinsel sömürü mağduru olduğunu belirtti.



Rapora göre, tanımlanan mağdurlardan esas faydalanma şeklinin cinsel sömürü olduğu, bununla ilgili 70 durumun tespit edildi belirtildi.



37 vakan “zoraki evliliklerden” kaynaklanıyor. İş sömürüsüne ilişkin 11, yasa dışı evlat edinme konusunda ise 2 olay tespit edildi. Cinsel ve emek sömürüsüyle bağlantılı olarak da 25 olay tespit edildi.



Erkeklerin ise daha çok emek sömürü mağduru olduklarının, bununla ilgili 32 durumun belirlendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, suç eylemlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak 3 mağdurun tespit edildiğini belirtti.



Habere göre, çocuklarla ilgili olarak kurban sayısı ise, 5’i erkek 2’si kız olmak üzere 7 olarak verildi.



Mağdurların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu yazan gazete, bunların daha çok Romanya (33 kişi), Hindistan (26 kişi), Bulgaristan (18 kişi), Ukrayna (13) ve Bangladeş (9 kişi) olduğunu, Kıbrıslı olarak ise 2 kişinin tespit edildiğini belirtti.



“Açık yara”



Politis; “Trafficking Açık Yara” başlıklı haberinde, GRETA’nın raporunun odağında, insan ticareti mağdurlarının yargıya ulaşması ve iç hukukun etkinliği konusundaki eksikliklerin bulunduğunu belirtti.

GRETA’nın, Kıbrıs’ın insan ticareti destinasyonu açısından ilk sıralarda yer almaya devam ettiğini belirttiğini yazan gazete, 2015-2019 yılları arasındaki olası insan ticareti mağdurlarının rakamının ise 801 olarak verildiğini kaydetti.

GRETA ayrıca, Kıbrıs’ın insan ticareti kurbanlarının yargıya ulaşmasının kolaylaştırılması için çabalarını yoğunlaştırmasını da talep etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Cocis Hristoduludu gazeteye yaptığı açıklamada, GRETA’nın tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtirken, devletin ve sivil örgütlerin bu sorunun ve rapordan ortaya çıkan unsurların doğru şekilde göğüslenmesine katkı koyacağına inandığını söyledi.