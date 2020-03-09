Kıbrıs'ta ilk koronavirüs vakası
Kıbrıs'ın güneyinde 42 kişiye yapılan test sonuçlarında 2 kişide koronavirüs tespit edildi.
Kıbrıs'ta ilk koronavirüs (Covid 19) vakalarına rastlandı.
Kıbrıs'taki vakalardan ilkinin Milano'yu ziyaret eden 25 yaşında bir Kıbrıslı olduğu, diğerinin de İngiltere'den adaya gelen sağlık çalışanında görüldüğü bildirildi.
Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı, ilk iki teyit edilen koronavirüs vakalarının biri Lefkoşa, diğeri Limasol'da olduğunu doğruladı.
Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada, iki vakanın en ciddisinin Lefkoşa hastanesindeki 64 yaşındaki sağlık profesyoneli olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanı Kostantinos Ioannou, 64 yaşındaki hastanın yurtdışı seyahatinden döndüğünü, 3 Mart'ta semptomları olduğunu belirtti. Sağlık profesyoneli olan hastanın çalıştığı klinikte araştırma yapılacak, ayrıca, temas ettiği kişiler de tek tek taranacak.
26 Şubat'ta Milano'dan Kıbrıs'a dönen 26 yaşındaki ikinci vakanın ise Limasol'da derhal karantiya alındığı açıklandı.
Öte yandan İtalya'ya seyahat eden öğrencilere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı da açıklandı.
2 pozitif sonuç
Kıbrıs'ın güneyinde süpheli iki kişiye yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Böylece adada ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nde 42 örnek üzerinde analizler yapıldığı, iki örneğin pozitif sonuç verdiği bildirildi.
Limasol ve Lefkoşa'da saptanan her iki vakanın temas ettiği kişiler de araştırılıyor.