Kıbrıs'ta ilk koronavirüs vakası

Kıbrıs'ta ilk koronavirüs (Covid 19) vakalarına rastlandı.



Kıbrıs'taki vakalardan ilkinin Milano'yu ziyaret eden 25 yaşında bir Kıbrıslı olduğu, diğerinin de İngiltere'den adaya gelen sağlık çalışanında görüldüğü bildirildi.

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı, ilk iki teyit edilen koronavirüs vakalarının biri Lefkoşa, diğeri Limasol'da olduğunu doğruladı.

Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada, iki vakanın en ciddisinin Lefkoşa hastanesindeki 64 yaşındaki sağlık profesyoneli olduğunu vurguladı.



Sağlık Bakanı Kostantinos Ioannou, 64 yaşındaki hastanın yurtdışı seyahatinden döndüğünü, 3 Mart'ta semptomları olduğunu belirtti. Sağlık profesyoneli olan hastanın çalıştığı klinikte araştırma yapılacak, ayrıca, temas ettiği kişiler de tek tek taranacak.

26 Şubat'ta Milano'dan Kıbrıs'a dönen 26 yaşındaki ikinci vakanın ise Limasol'da derhal karantiya alındığı açıklandı.



Öte yandan İtalya'ya seyahat eden öğrencilere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı da açıklandı.



2 pozitif sonuç



Kıbrıs'ın güneyinde süpheli iki kişiye yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Böylece adada ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nde 42 örnek üzerinde analizler yapıldığı, iki örneğin pozitif sonuç verdiği bildirildi.



Limasol ve Lefkoşa'da saptanan her iki vakanın temas ettiği kişiler de araştırılıyor.

Dünya genelinde doğrulanan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sayısı 110 bini aşarken, 3 bin 825 kişi virüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybetti.

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 7 bin 375'i bulurken 366 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsleri hayvanlarda ve insanlarda hastalığa neden olan büyük bir virüs ailesi olarak tanımlıyor. Koronavirüsün insanlarda soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara veya zatürreye kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu belirtiliyor.

Koronavirüsün en yaygın belirtileri, yüksek ateş, halsizlik ve kuru öksürük. Bazı hastalarda bu belirtilere boğaz ağrısı, burun akıntısı, ağrı ve ishal de eşlik ediyor. Koronavirüsün bulaştığı hastalardan bazıları belirti göstermeyebilir.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık yüzde 80'inin özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşebildiğini söylüyor. Koronavirüsün bulaştığı her 6 insandan birindeyse, hastalık ciddi boyutlara ulaşabiliyor ve solunum güçlükleri baş gösteriyor.