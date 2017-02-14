Britanya hükümetinde Muhafazakâr parti milletvekili Teresa Villiers, Kıbrıs sorununa çözüm için ihtiyatlı bir iyimserlik ifade ederek, Kıbrıs'ta garantilerin artık kaldırılması zamanının geldiğini vurguladı. Villiers, 9-12 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa'yı ziyaret eden Britanya Partiler Arası Parlamento Komitesi misyonunda yer alıyordu. Misyonun tamamlanmasından sonra açıklamalarda bulunan Villiers, “İhtiyatlı bir iyimserlik için gerekli zemin var. Kesinlikle her iki toplum lideri, Anastasiades ve Mustafa Akıncı, bir çözüme ulaşmayı başarmak yönünde içtenlikle çaba göstermektedirler”.

“Bu ziyaretim sırasında yaptığım görüşmelerde, çok zor bazı konuların hala açık olduğunu teyit edildi. Özellikle güvenlik konusuyla bağlantılı konular çok hassastır. Üçüncü ülkelerin garantilerinin artık kaldırılması zamanı geldiğine inanıyorum. Bu, geçmişteki sömürgenin bir kalıntısıdır ve Kıbrıs gibi modern bir demokrasi çerçevesinde haklı gösterilemez” Villiers yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinde kritik bir andan söz ederek, milletvekilleri ziyaretine katılımının, adanın yeniden birleşmesi yönünde yapılan çabalara desteğini gösterme hedefli olduğunu söyledi.

“Bölgemde adanın bölünmesine içtenlikle üzülen bireyler var”

“Yaklaşık 20 yıldır Kıbrıs hedefini desteklemekteyim. Bölgemde, adanın bölünmesine içtenlikle üzülen bireylerim var ve Kıbrıs sorununa adil, yaşayabilir ve tüm Kıbrıslıların birlikte yaşamasına olanak sağlayacak bir çözüm arzuluyorlar” diyen Teresa Villiers, görüş ayrılıkları arasında köprüler kurulması ve açık konuların çözülmesi dileğinde bulunarak Türkiye'nin rolüne de değindi.

“Tüm taraflara bir çözüm yönünde çalışmalarını tavsiye ederim. Başarılı bir sonuç için kritik bir unsur da Türkiye'den mantıklı bir yaklaşım ve işbirliğidir. Eğer Ankara, kendi geleceklerini özgürce belirlemelerine izin verirse, o zaman bir çözümün olabileceğine inanıyorum”.