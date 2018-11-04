‘Kıbrıs’ta Federasyon’ bu kez İskele’de konuşulacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu ve AKEL Kıbrıs Komitesi’nin başlattığı etkinlikler kapsamında 6 Kasım Salı günü saat 19.30’da İskele Belediye Gazinosunda, ‘Kıbrıs’ta Federasyon’ konulu konferans düzenlenecek.

Açılış konuşmasını CTP Dış İlişkiler Sekreteri, milletvekili Armağan Candan’ın yapacağı konferansta, AKEL Politbüro Üyesi ve Merkez Komitesi Kıbrıs Sorunu Bürosu Sorumlusu Toumazos Tsielepis konuşmacı olarak yer alacak. Kıbrıs Sorunu ile ilgili sunum da yapacak olan Tsielepis, son gelişmeler ışığında ‘ne yapmalı’ sorusuna yanıt arayacak. Konferansta Türkçe-Yunanca çeviri yapılacak.