ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı İnsan Hakları Raporu açıklandı. Raporda Kıbrıs konusunda en önemli insan hakları konularının yetkililerin soruşturduğu yolsuzluklar, etnik azınlık ve ulusal gruplara yönelik sosyal şiddet olduğu belirtildi.

Raporda hükümetin insan hakları ihlalleri yapanları soruşturarak cezalandırdığı, 2017 için cezalandırmama olmadığı ifade edildi. Ombudsmanın yıl içinde ayrımcılık ve kötü davranış konularında bazı şikayetler aldığı da belirtildi.

Cezaevlerinin çok kalabalık olduğu ve uluslararası standartlara ulaşması gerektiği de raporda yer aldı. Siyasi tutuklu ve mahkum olmadığı belirtildi. İfade özgürlüğü konusunda basın özgürlüğü dahil yasanın bu özgürlüğü sağladığı ve hükümetin genelde bu haklara saygı gösterdiği ifade edildi. Raporda LGBTI konusunda ayrımcılıktan ve sorunlardan söz edildi. Bu kişilere karşı önemli sosyal ayrımcılık olduğu ifade edildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde en önemli insan hakları konularının yürütme ve yasama dallarında yolsuzluk ve adam kayırma, ticari cinsel sömürü için insan ticareti ve zorla çalıştırma olduğu belirtildi. Cezaevi ve tutuklama merkezlerinin uluslararası standartlara uymadığı da belirtildi. Cezaevinin aşırı kalabalık olmasına değinildi.