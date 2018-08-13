Kıbrıs’ta doğumların çoğu evlilikte oluyor

Eurostat, Kıbrıs, Yunanistan ve Hırvatistan’da 2016’de doğumların %80’inden fazlasının evlilikte olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat’a göre, 2016’da AB üyesi sekiz ülkede, evlilik dışı kaydedilen canlı doğum kayıt oranları evlilik içi doğumlardan daha fazla oldu: Fransa (%60), Bulgaristan ve Slovenya (her ikisi de %59), Estonya (%56), İsveç (%55, Danimarka (%54), Portekiz (%53) ve Hollanda (%50). Yunanistan, Hırvatistan ve Kıbrıs’ta evlilikte canlı doğanların kayıt oranının da %80’in üstünde olduğu vurgulandı.

2015 ve 2016 yılları arasında, gayrimeşru doğumlar, Estonya, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan ve Birleşik Krallık hariç hemen hemen her AB üyesi ülkede arttı.

Bulgaristan ve İrlanda’da bir fark olmadı. EFTA ülkelerinde de, İsviçre ve Liechtenstein’da, evlilik dışı doğumların oranı 2016’da % 25’in altında, Norveç’te %56 ve İzlanda’da %70 olarak gerçekleşti.