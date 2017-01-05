“Sınır dışı edilmesi can güvenliğini tehlikeye attı ”

“Kararının iptali için dava açılacak”

“Gerekçe yok. Gerekçenin ötesinde bir Bakanlar Kurulu kararı var diyorlar. Serdar Denktaş'ın açıklaması böyle bir Bakanlar Kurulu kararının olmadığını söylüyor”

“KKTC hükümeti örgütlü operasyona yardım etti”

"Sınır dışı kararının siyasi bir karar olduğu çok net. Türkiye'nin isteği doğrultusunda alınmış bir karar. Orada apar topar bir insan Türkiye'ye gönderiliyor ve Türkiye’de bekleyen görevlilerce linç edilmeye çalışılıyor”

“Bu insan burada öldürülebilirdi. Eğer öldürülseydi bunun sorumluluğunu kim üstlenecekti? Kıbrıs Türk hükümeti mi”

“Bazı gazeteciler ve televizyonlara da dava açılacak”

Mert ÖZDAĞ

Kuzey Kıbrıs'tan apar topar sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmesi ile can güvenliğinin tehlikeye atıldığını söyledi ve yaşanan süreci Kuzey Kıbrıs'ta da yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

YENİDÜZEN'e konuşan Barbaros Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç olayın örgütlü bir operasyon olduğuna dikkat çekerek “Bu şekilde işlem yapan ve kendi yasalarına bile uymayan KKTC hükümeti ile ilgili tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Çünkü tazminat davası açmamızın sebebi, bu idari işlemin mahkemeye taşınması konusunda bize bir zaman verilmesi gerekiyordu. Bu zaman da verilmemiş durumda” diye konuştu.

“İdari dava açılacak”

İşte Efkan Bolaç'ın söyledikleri:

“Kıbrıs’taki sınır dışı kararının geri alınması için bir idari başvurumuz olacak. Eğer o idari başvuru ile ile ilgili başvurumuz kabul edilmezse bir idari dava açılacak. Çünkü Kıbrıs’taki sınır dışı edilmeyle ilgili ciddi sorunlar var. Gerekçe yok. Gerekçenin ötesinde bir Bakanlar Kurulu kararı var diyorlar. Serdar Denktaş'ın açıklaması böyle bir Bakanlar Kurulu kararının olmadığını söylüyor. İhraç kararıyla ilgili bir tebligat var. Ama bize bir örnek verilmemiş. Gösterilmiş sadece. Ama bu tebligat olsa da olmasa da neticede yapılmış bir fiili durum var. Ve bu fiili durum Kıbrıs Türk hükümetinin bir polisi eşliğinde sınır dışı edilen birisi var. Bu anlamda bakıldığında ortadaki bu fiili durumla ilgili bir dava süreci başlayacağız”

“Zaman verilmedi”

“Ayrıca bu şekilde işlem yapan ve kendi yasalarına bile uymayan KKTC hükümeti ile ilgili tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Çünkü tazminat davası açmamızın sebebi, bu idari işlemin mahkemeye taşınması konusunda bize bir zaman verilmesi gerekiyordu. Bu zaman da verilmemiş durumda. Bizim bu konuyla ilgili olarak hukuki bir süreç başlatma niyetimiz var”

“KKTC hükümeti örgütlü operasyona yardım etti”

"Sınır dışı kararının siyasi bir karar olduğu çok net. Türkiye'nin isteği doğrultusunda alınmış bir karar. Orada apar topar bir insan Türkiye'ye gönderiliyor ve Türkiye’de bekleyen görevlilerce linç edilmeye çalışılıyor. Bunun hem Kıbrıs tarafında hem de Türkiye tarafında örgütlü bir operasyon olduğunu düşünüyoruz. KKTC hükümeti de yaptıklarıyla bu işleme yardım etti. Bilerek veya bilmeyerek...”

Bizim şu anda Türkiye’deki tutuklama gerekçeleri inanılmaz derecede hatalı. Sahte twitler var. Sahte twitleri kanıtladık. Birkaç tane ekran görüntüsü var ki ekran görüntüsü üzerinden işlem yapılması mümkün değil. Türkiye’deki sistem OHAL sistemi diye hiçbir şeyi sorgulayamıyoruz. Hiçbir şey denetime tabii değil. Hiç değilse Kıbrıs’ta denetim olur diye düşünürken Kıbrıs’taki işlemin de denetim dışı olduğunu görüyoruz. Ve bir insan Türkiye'ye gönderiliyor. Bu insan burada öldürülebilirdi. Eğer öldürülseydi bunun sorumluluğunu kim üstlenecekti? Kıbrıs Türk hükümeti mi? Türk hükümeti mi üstlenecekti.Burada ciddi anlamda iki tarafın da düşünmesi gereken şeyler var"

"Can güvenliğini tehlikeye attılar"

Barbaros Şansal'ın adadan sınır dışı edilmesi ile can güvenliğinin tehlikeye atıldığına işaret eden Bolaç, yaşananlarla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs'ta da hukuki süreç başlatacaklarını kaydetti. “Barbaros Şansal'ın Türkiye'de can güvenliği yok. Bu nedenle de Kıbrıs'tan vazgeçemedi” diyen Bolaç sınır dışı kararının iptali için de Kuzey Kıbrıs mahkemelerinde dava açacaklarını ifade etti.

“Yargılama olmadan sınır dışı, kabul edilmez”

Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'ta mülk sahibi olduğunu dolayısıyla mağdur edildiğini de belirten Avukat Efkan Bolaç , yargılama olmadan apar topar sınır dışı edilmesini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Efkan Bolaç ,Barbaros Şansal’ın yargılama yapılmadan apar topar sınır dışı edilmesinin ise ortada bir baskı unsuru olduğunu düşündürdüğünü belirtti.

Dün öğle saatlerinde Kanal T'ye de açıklama yapan Efkan Bolaç, müvekkilinin sınır dışı edilmesiyle hükümet tarafından can güvenliğinin tehlikeye atıldığını düşündüğünü ,mülk sahibi olması nedeniyle de ayrıca bir mağduriyeti olduğunu belirtti. Bolaç “Müvekkilim tüm bunlarla ilgili tazminat davası açmayı da düşünüyor ” dedi.

Barbaros Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, tüm bu davalar yanında Türkiye’deki bazı televizyon ve gazeteciler hakkında da hakaret davası açılacağını sözlerine ekledi.

Bolaç , Türkiye yanında Türkiye gazetelerinden birinin KKTC ’deki temsilcisi konumundaki gazeteci hakkında da “inceleme yaptıklarını”, gerekmesi halinde de dava açılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Şansal’ın sınır dışı kararıyla ilgili mesajının kendileri için önemli olduğunu da belirten Bolaç, belki bir hukuk sürecine gerek kalmadan da sınır dışı kararının iptal edilebileceğini söyledi.