KIBRIS'TA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI 31

Güneyde 5 yeni vaka

SAAT 20.34: Kıbrıs'ın güneyinde 5 yeni coronavirüs (Covid-19) sonucu daha çıktı. Böylece, ada genelinde vaka sayısı 31 oldu. Güneyde, 26 vakaya ulaşıldı.



Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki beş kişinin de koronavirüs için pozitif test ettiğini açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart - 30 Mart tarihleri ​​arasında geçerli olmak üzere, tüm Kıbrıslılara kesinlikle zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini öneren yeni bir seyahat danışma belgesi yayınladı.



Eğitim’de EK KARARLAR

SAAT 17.20: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19) yeni tip Coronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde alınan önlemler kapsamında ek önlemler ve kararlar aldı.Haberin ayrıntıları

Sağlık Bakanlığı: ‘Yeni hasta veya şüpheli vaka yok’

SAAT: 17.00 Sağlık Bakanlığı, saat 17:00 itibarıyla açıklanan 5 pozitif vaka dışında yeni bir vaka olmadığını duyurdu. Haberin ayrıntıları

Taksiler hariç, toplu taşıma durdu

SAAT: 16.40 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararıyla taksiler hariç kamu araçları ile yapılan tüm toplu taşıma faaliyetlerinin 27 Mart 2020 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Özersay: “İthalat devam ediyor, marketler açık kalacak”

SAAT: 15.00 Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ithalatın da, süpermarketlere mal tedarikinin de devam ettiğini belirtti. Haberin ayrıntıları

Karantinadakiler ‘izinli sayılacak, yarı maaş alacak’

SAAT: 14.37 Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüsü’ne karşı aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘KARANTİNA SÜRESİNDE RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLERİN İZİNLİ SAYILMASI’ kararına göre; karantinada ÖZEL SEKTÖR çalışanları 14 gün zarfında izinli sayılacak, izinli sayıldıkları her gün için yarım ücret şeklinde maaş almaları için gerekli düzenleme yapılacak. Karantinadaki kamu çalışanları İDARİ İZİNLİ ve tüm öğrenciler ise DEVAM ZORUNLULUĞUNDAN MUAF olacak. Haberin ayrıntıları

Bakanlar Kurulu toplandı, Manavoğlu da toplantıda

SAAT: 14.20 Bakanlar Kurulu az önce yeniden toplandı. Toplantıya Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun da katıldığı belirtilirken, bu katılımın dünden alınan bazı kararların uygulamaya alınmasıyla ilgili olduğu ifade ediliyor. Haberin ayrıntıları

THY İstanbul - Ercan uçuşlarını iptal etti

SAAT: 13.00 Türk Hava Yolları, yarınki Ercan-İstanbul ve İstanbul-Ercan uçuşlarını iptal etti. Haberin ayrıntıları

Raşit: "Ekmek temel gıdadır, halk panik yapmasın, açığız"

SAAT: 12.55: Arun Group Direktörü Tolga Ahmet Raşit sosyal medyada yaptığı açıklama ile, Bakanlar Kurulu kararı sonrası birçok kişinin paniğe kapıldığını, ancak temel gıda sektörü olarak hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu. Haberin ayrıntıları

Devlet Piyangosu'nun 18 Mart çekilişi ertelendi

SAAT: 12.51 Devlet Piyangosu’nun 18 Mart çekilişi, hükümetin Coronavirüs önlemleri çerçevesinde aldığı kararlar uyarınca ertelendi.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev yaptığı açıklamada, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı Bakanlar Kurulu’nun devlet dairelerine idari izin vermesiyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.

Çekilişi 18 Mart olan biletlerin 8 Nisan çekilişi için geçerli olacağını belirten Yıldızev, 8 Nisan’da yapılması planlanan çekilişin de ileri bir tarihe ertelenmesi olasılığının bulunduğunu kaydetti.

Atalay: "1 Nisan'a kadar toplu ibadetler yapılmayacak"

SAAT: 12.30 Din İşleri Başkanlığı, Coronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Nisan’a kadar toplu ibadetlerin yapılmayacağını bildirdi. Haberin ayrıntıları

Camilerden anons yapıldı

SAAT 12.00 Cami mikrofonlarında halka dışarıya çıkılmaması için anons yapıldı. Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu'nun dün gece aldığı kararlara uymayan özel işletmelere belediye ekipleri müdahale ediyor. Haberin ayrıntıları

Bakanlar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de...

SAAT: 11.20 Bakanlar Kurulu’nun, Coronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde dün geceki olağanüstü toplantısında aldığı kararlar, Resmi Gazete’de de yayımlandı. Haberin ayrıntıları

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, cihaz kullanım sürelerinin uzatıldığını açıkladı

SAAT: 11.25 Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, cihaz kullanım sürelerini 30 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “MCKS kayıt merkezimizde oluşması muhtemel yoğunlukları asgari seviyeye indirgemek için, kurumumuz, Kovid-19 virus salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde MCKS sisteminde 90 (doksan) aktif gün olarak verilen kayıt yapılmamış cihaz kullanım süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın, kayıt bekleyen tüm cihazların son kayıt yapabilecekleri tarihi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatmıştır” denildi.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler kuruma 444 2845 numaralı telefondan ulaşabilir.

"1102 Çağrı Merkezi" devrede

SAAT: 11.00 Sağlık Bakanlığı, 1102 Çağrı Merkezi'ni devreye koydu. Haberin ayrıntıları

Özersay: "Alınan kararlar detaylandırılacak"

SAAT: 09.45 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, dün gece alınan kararları detaylandıracağını belirtti.

Pilli: "Yeni bir vaka yok, olursa açıklayacağız"