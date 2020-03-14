KIBRIS'TA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI 26

Devlet Piyangosu'nun 18 Mart çekilişi ertelendi

SAAT: 12.51 Devlet Piyangosu’nun 18 Mart çekilişi, hükümetin Coronavirüs önlemleri çerçevesinde aldığı kararlar uyarınca ertelendi.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev yaptığı açıklamada, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı Bakanlar Kurulu’nun devlet dairelerine idari izin vermesiyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.

Çekilişi 18 Mart olan biletlerin 8 Nisan çekilişi için geçerli olacağını belirten Yıldızev, 8 Nisan’da yapılması planlanan çekilişin de ileri bir tarihe ertelenmesi olasılığının bulunduğunu kaydetti.

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