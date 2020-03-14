KIBRIS'TA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI 26
Çin'in Wuhan kentinde çıkan Coronavirüs vakası Kıbrıs'a da bulaştı. Kıbrıs'ın kuzeyinde 5, Kıbrıs'ın güneyinde ise 21 kişi Coronavirüs vakasına yakalandı.
Devlet Piyangosu'nun 18 Mart çekilişi ertelendi
SAAT: 12.51 Devlet Piyangosu’nun 18 Mart çekilişi, hükümetin Coronavirüs önlemleri çerçevesinde aldığı kararlar uyarınca ertelendi.
Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev yaptığı açıklamada, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı Bakanlar Kurulu’nun devlet dairelerine idari izin vermesiyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.
Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.
Çekilişi 18 Mart olan biletlerin 8 Nisan çekilişi için geçerli olacağını belirten Yıldızev, 8 Nisan’da yapılması planlanan çekilişin de ileri bir tarihe ertelenmesi olasılığının bulunduğunu kaydetti.
Atalay: "1 Nisan'a kadar toplu ibadetler yapılmayacak"
SAAT: 12.30 Din İşleri Başkanlığı, Coronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Nisan’a kadar toplu ibadetlerin yapılmayacağını bildirdi. Haberin ayrıntıları
Camilerden anons yapıldı
SAAT 12.00 Cami mikrofonlarında halka dışarıya çıkılmaması için anons yapıldı. Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu'nun dün gece aldığı kararlara uymayan özel işletmelere belediye ekipleri müdahale ediyor. Haberin ayrıntıları
Bakanlar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de...
SAAT: 11.20 Bakanlar Kurulu’nun, Coronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde dün geceki olağanüstü toplantısında aldığı kararlar, Resmi Gazete’de de yayımlandı. Haberin ayrıntıları
"1102 Çağrı Merkezi" devrede
SAAT: 11.00 Sağlık Bakanlığı, 1102 Çağrı Merkezi'ni devreye koydu. Haberin ayrıntıları
Özersay: "Alınan kararlar detaylandırılacak"
SAAT: 09.45 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, dün gece alınan kararları detaylandıracağını belirtti.
Pilli: "Yeni bir vaka yok, olursa açıklayacağız"
SAAT: 09.05 Sağlık Bakanı Ali Pilli YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada yeni bir Coronavirüs vakası olmadığını bildirdi. Haberin ayrıntıları