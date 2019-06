Kıbrıs’ta bir ilk; bu evde her şey geridönüşüm

Hasan Karlıtaş

Sakin Şehir Yeşil Lefke’deki Nerayda Evi, çok etkileyici bir mekân… Nereyda Evi, Lefke sevdalısı Gülin Aşıcıoğlu tarafından, bahçesinden tavanına kadar, özveri ve incelikle tasarlanmış özgün bir ortama sahip… Gülin hanım ile yıllardır devam eden değerli bir arkadaşlığımız var. Evin geçirmiş olduğu aşamaları ve nereden nereye geldiğini, hem ara ara gözlemlemeye çalıştım, hem de Gülin Aşıcıoğlu’ndan dinledim.

Nerayda Evi, Kıbrıs’ta ilk ve tek, geri dönüşüm malzeme kullanılarak, iç mekanı tasarlanan ev olma özelliğine sahip. Bu özel mekanı geçtiğimiz hafta ziyaret ettim. Gülin hanım ile sohbetimiz esnasında, ablası Nural Öksüz’ün eşsiz güzellikteki ceviz macunlarının tadına da baktık. Kendisinden izin alarak, büyük bir heyecanla evdeki detayları da fotoğrafladım…

Ülkemizde güzel şeyler de oluyor düşüncesiyle, Nerayda Evinin oluşum hikâyesini, bu sayıda sizler için derlemeye çalıştım…

NERAYDA EVİ ; KIBRIS’IN İLK VE TEK GERİDÖNÜŞÜM EVİ

Nerayda Evi, Lefke Türk Spor Kulübünü ve Lefke Yafa Portakal çemberini geçer geçmez, Lefke’nin girişinde yer alıyor. Kıbrıs’ta ilk ve tek olma özelliğindeki ev, en ince detayına kadar geri dönüşüm malzeme kullanılarak dekore edildi… Evin her noktasında, bu emeği görebilmek ve o farklı olmanın ruhunu hissedebilmek mümkün.

Gülin Aşıcıoğlu, 30 sene boyunca kapı önlerindeki çöplerden, sokaklardan ve köylerden atıl durumda olan malzemeleri topladı. Bu uğurda, ciddi bir emek yanında, maddi harcama da yaptı. Eski dolaplar, masalar, sandalyeler, karyolalar, bisiklet tekerlekleri, çocuk oyuncakları, ikinci el kumaşlar, yıllarca geridönüşüm evi hayaliyle, depolandı. Nerayda Evi, atıl malzemeler ile neler yapılabileceğinin en güzel örneği. Tüm eserlere nasıl fonksiyon verilebileceği günlerce, hatta aylarca düşünülerek, kurgulandı.. Her bir eser, teker teker özenle çalışıldı. Perdeden yatak örtüsüne, tüm işlerinin zevk sahibi bir elden çıktığı çok belli… Ev, tabandan tavana kendine özgü bir özelliğe sahip… Her detayı ile müzevari bir sanat evini andırıyor… Evde, beş yıllık çok ciddi bir emek yanında, her bir odada, her köşede, müthiş detaylar ve yaratıcılık var. Evde kullanılan her şey geri dönüşüm... Emek ve özveriyle, her bir eserin birleştirilmesi yıllar alsa da, Gülin hanımın yüzüne baktığım zaman, birşeyleri başarmanın mutluluğunu görebiliyorum...

TERKEDİLMİŞLİKTEN HAYATA DÖNÜŞ

Orijinali kerpiç olan bu özellikli evin ilk hali, harap, terkedilmiş bir vaziyetteydi. Evin sadece içi değil, bahçesi de insan ruhuna tazelik sunuyor … Bahçe deyip geçmemek lazım. Şarap tapası ile yapılan bar, ağırlıklı rengarenk Kıbrıs çiçeklerden oluşun bahçe huzurlu bir nefes alma durağı. Yaptığım araştırmaya göre, sadece kuzeyde değil, güneyde de böyle bir ev yok. Tarihi özelliği ve karakteri olan listelenmiş ev, yeşil Lefke’nin karakteristik özelliklerinden olan narenciye ağaçları manzarasına sahip.

Evin içerisinde onlarca, belki de yüzlerce ince detay var. Benim de Gülin hanımın da ortak favorisi, Kıbrıs’ın en önemli şehir krallıklarından Soli Antik Kentinin eşsiz güzellikteki kuğu mozaiği ve geometrik taban mozaiği çalışmaları… Şimdiye kadar gördüğüm, en güzel mozaik örneklerinden olduğunu söyleyebilirim… Nerayda, peri demek…