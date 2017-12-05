Kıbrıs’ta barış için çalacaklar…

YENİDÜZEN

Oskay Hoca şefliğinde “Lefkoşa Belediye Orkestrası” tarafından düzenlenen ve İki Toplumlu Koro’nun konuk olacağı konser, 6 Aralık Çarşamba (Yarın akşam) gerçekleştiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ AKKM) gerçekleştirilecek olan etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

Oskay Hoca şefliğinde “Lefkoşa Belediye Orkestrası” tarafından düzenlenen ve İki Toplumlu Koro’nun konuk olacağı konserde Koro Şefliğini ise Kürşat Tilki ve Lena Melanidiu üstlendi.