Kıbrıs’ta 9’uncu yılan türü keşfedildi

Kıbrıs’ta yeni bir yılan türü keşfedildi. Böylece Kıbrıs’ta yaşayan yılan türlerinin sayısı 9’a ulaştı.

Yaşamını Baf’ta sürdüren ve “Yılan George” olarak tanınan herpotolog (sürüngen bilim uzmanı) Hans-Jörg Wiedl tarafından keşfedilen yeni yılan, bilimsel olarak kimliklendirilip onaylandı.

İnce ve zehirli olmayan siyah başlı yılanın Kıbrıs’ta yaşayan “Rhynchocalamus melanocephalus” adlı endemik türün bir alt türü olduğu kaydedildi.

Kıbrıs'ın dokuzuncu yılanı ve bulunuşuyla ilgili metodoloji, “Ortadoğu’da Zooloji” dergisinde de yayımlandı.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Yılan George, bu yılanı 2013'te keşfetti ve bunu 2017'de başka biri tarafından bulunan ikinci bir örnek izledi. Herpetolog daha sonra 2018'de başka bir örnekle de karşılaştı.

“Erken doğum günü hediyesi”

Ağustos ayında 77 yaşını kutlayacak olan Yılan George, bunun kendisi için erken doğum günü hediyesi olduğunu söyledi ve “Çok heyecanlıyım. Kıbrıs için de çok gururlu ve mutluyum. Şimdi dokuz yılanımız var ”dedi.

Yılan George, küçük yılanı iyice araştırdı ve benzer bir şeyin Doğu Akdeniz'de endemik olduğunu ve ayrıca Türkiye, Suriye ve İsrail'de bulunduğunu keşfetti.

Yeni türün varlığını kanıtlayabilmek için üç kez görülmüş olması ayrıca yılanın DNA kimliği, araştırması, bulguları ve örneklerinin tanımlanması gerekiyor.

Yılan George, bu nedenle, türleri genetik olarak tanımlamak için İsrail Üniversitesi Zooloji Bölümü'nden tanınmış bir bilimsel ekiple iş birliğine gitti ve diğerlerinin yanı sıra Kıbrıs'ta bulunan örnekler üzerinde DNA analizi yaptığını söyledi.

Bulgularına göre zehirli olmayan bu yeni yılan, yaygın olarak bulunan Büyük Kırbaç yılanı gibi Colubridae ailesine ait. Kıbrıs ve komşu ülkelerin çoğunda iklim ve yaşam alanlarında benzerlikler var.

Yılan George, “Doğu bölgesinde küçük boyutu ve rengi nedeniyle genellikle kara başlı kara yılanı olarak bilinir. Çoğunlukla larvalar, küçük böcekler ile beslenir ve ulaşılması zor kayalık alanlarda yaşar” dedi.

“Kıbrıs küçük ama biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin”

Yeni türün nüfusu üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ancak bu keşfinin bir kez daha Kıbrıs’ın küçük ama biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin olduğunu kanıtladığını vurgulayan Yılan George, Baf’ta tanınmış bir kişi. Yılan George’un ayrıca yaklaşık 40 yıldır soyu tükendiği düşünülen Kıbrıs Çim yılanını da yeniden keşfettiği belirtildi.

30 yılı aşkın süredir Kıbrıs sürüngenlerinin korunması ve korunması için savaşan Yılan George, gittikçe daha fazla insanın bu çabalarını desteklediğini görmekten minnettar olduğunu söyledi.

Her gün bir yılanla, sürüngenle veya amfibilerle karşılaşan insanlardan telefonlar ve elektronik postalar aldığını kaydeden Yılan George, “Her durumda yardım etmek için her zaman elimden geleni yapıyorum” dedi.

Sürüngen uzmanı Yılan George, aynı zamanda eski bir BM barış koruyucusuydu. İsviçre şirketi Rolex tarafından onurlandırılan Yılan George, Kıbrıs sürüngenlerinin ve amfibilerinin korunması ve korunmasına katkılarından dolayı Avusturya Başkanı tarafından “Bilim ve Sanat için Onur Ödülü” verildi.

“Kıbrıs’ın yılanları” adlı bir de kitabı bulunan Yılan George’un bu kitabı, dört dile çevrildi.

Yılan George, “Kıbrıs'ın Kurbağa ve Sürüngenleri” kitabının ortak yazarı, aynı zamanda Kıbrıs Herpetoloji Ekibinin de kurucu ortağı.

Uzun yıllar boyunca Baf- Paia'da yurtdışından stajyerlik yapan öğrenciler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından beğenilen “Yılan George’un Sürüngen Parkı”nı da çalıştırdı.

Yılan George, halkın yılanlara karşı genel önyargısını silmeye çalıştığı konuşmalarıyla da tanınıyor.